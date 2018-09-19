iOS 12, iPhone Xs Almayı Düşünen Eski iPhone Sahiplerini

iOS 12 ile beraber eski iPhone modellerinde ciddi bir performans artışı sunan Apple'ın bu hamlesi, yeni iPhone satışlarını düşürebilir.

Apple'ın yeni nesil iPhone'ları geçtiğimiz hafta yapılan etkinlikte tanıtıldı. Etkinlikten birkaç gün sonra, yani 17 Eylül tarihinde ise iOS 12 tüm iPhone kullanıcıları için indirilebilir hale geldi. Eski iPhone modelleri için performans artışı vadeden bu güncelleme, iPhone Xs'e geçiş yapmayı düşünen birçok kişiye bu kararı sorgulattı.

iOS 12'nin yeni nesil iPhone satışlarını nasıl etkileyeceği hakkında tartışmak için henüz erken. Ancak gelen son bilgilere göre bazı kullanıcılar, yeni iPhone modellerine geçiş yapmaktan vazgeçmiş durumda. Fiyatı 15 bin liraları bulacak olan iPhone Xs ve Xs Max, ülkemiz dışındaki kullanıcılar için de 1500 dolara varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor.

Kullanıcıların aklında soru işaretleri yaratan bir diğer durum ise yeni iPhone'ların çok da ilginç özellikler sunmaması. Önceki iPhone modellerinden kamera, batarya ve performans anlamında daha iyi durumda olan iPhone Xs ve Xs Max'in sunduğu yenilikler bu saydıklarımızdan ibaret. Halihazırda iPhone X ve iPhone 8 gibi cihazları kullananların Xs serisine geçiş yapmasını gerektiren bir sebep yok.

Apple'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu iOS 11, çeşitli bug'lar ve güvenlik açıklarıyla ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Görünen o ki Apple, bu sefer yazılım konusunda dersine çalışmış. iOS 12 ile birlikte performans ve pil ömrü anlamında çok ciddi iyileştirmeler sunan Apple, bu anlamda kullanıcıların takdirini kazandı. İnternet üzerinde yapılan kullanıcı paylaşımlarına da bakacak olursak Apple, sözünü tutmuş gibi görünüyor.