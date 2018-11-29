iOS 12'nin Yaygınlaşma Hızı, iOS 11'e Fark Attı

Mixpanel adlı bir şirket, iOS kullanıcılarının iOS 12'ye geçişleri ile ilgili rapor yayınladı. Rapora göre Apple kullanıcıları, iOS 12'ye iOS 11'den çok daha fazla güveniyor.

Bir analiz şirketi olan Mixpanel’a göre iOS 12, Apple’ın şu ana kadar yayınladığı tüm iOS sürümlerinin en sevilenlerinden biri olabilir. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 12, 26 Kasım Pazartesi günü %75’lik kullanım barajını aştı ve o günden bu yana artmaya devam ediyor. iOS 11’in kullanım oranı ise %19.5 civarında görünüyor.

iOS 12’nin ne kadar hızlı bir şekilde yaygınlaştığını anlamak için iOS 11’in %75’lik barajı hangi tarihte aştığına bakabiliriz. iOS 12, Kasım ayının son haftasında %75’lik kullanım oranına ulaşırken; iOS 11, 18 Aralık 2017 tarihinde %75’lik barajı aşmıştı. iOS 12’nin yaygınlaşma hızı, Apple’ın performans iyileştirmelerinin meyvesini verdiğini gösteriyor.

Mixpanel, 3. taraf bir analiz şirketi olduğu için yayınladığı rapor, Apple’ın verileri ile %100 tutarlı olmayabilir. Bununla birlikte söz konusu rapor, iOS 12’nin gerek getirdiği özellikler, gerekse sunduğu performans ile kullanıcılara iOS 11’den daha fazla güven verdiği anlamak için yeterli veriyi sağlıyor.