iOS 12'nin Yeni Siri Kısayolları Nasıl Kullanılır?

Sesli asistan piyasasının popülaritesinin iyice arttığı bu dönemde diğer asistanların gerisinde kalan Siri'ye yenilikler getirildi. iOS 12 ile gelen yeni "Siri Kısayolları" oldukça pratik ve zeki diyebiliriz.

Apple sonunda iOS 12’yi kullanıcılarına duyurdu. Geliştirilmiş bildirimler, telefonunuzda ne kadar süre harcadığınızı takip etme yolları ve Siri’nin kısayolları da böylece gelmiş oldu. Siri Kısayolları sayesinde işlerinizi daha kolay ve hızlı yapabileceğiniz yeni özellikler cihaza getirildi. Yeni Siri Kısayolları, yaşlanan Siri'yi güçlendirerek, Google Asistan ve Amazon'un Alexa'sının var olduğu bir piyasada daha güçlü hale getirdi.

Kullanımı diğerlerine göre nispeten daha kolay olan Siri Kısayolları, iyi bir tasarıma sahip. En iyi yanlarından biri ise kısayollara sıfırdan başlamak zorunda olmamanız. Siri Kısayolları, halihazırda seçebileceğiniz düzinelerce kısayol seçeneklerine sahip. Eğer kendi kısayolunuzu oluşturmak isterseniz, birkaç adımda hemen yapabilirsiniz. Örneğin sabah kalkıp işe gitmek için arabanıza bindiğinizde istediğiniz bir müzik listesini size çalabilir. İşte örnekteki gibi bir kısa yol hazırlamak için izlemeniz gereken birkaç basit adım:

Siri Kısayolları uygulamasını açın ve Kitaplık sekmesine gidin. Kısayol Oluştur'a basın. Oluşturmak istediğiniz kısayol için istediğiniz ilk hareketi seçin. Görüntülenen kutuda gezinmek için kısayol istediğiniz adresi girin. Ekranın alt yarısında, Müzik uygulamasına ilerleyin. Uygulamaya dokunun ve dinlemek istediğiniz bir şarkı listesini veya müziği seçin. Sağ üstteki Bitti'nin altındaki Ayarlar düğmesine dokunarak kısayolunuzu yeniden adlandırın. Ardından Bitti'ye dokunun. Ekranın sağ üst tarafındaki Bitti'ye basın.

Kısayol oluşturduktan sonra “Kısayollar” uygulamasından çalıştırabileceğiniz gibi “Siri’ye ekle” seçeneğinden de Siri’ye bir kısayol ekleyebilirsiniz. Ardından kısayolu çalıştırmak için sesli bir komut eklemeniz gerekecektir. Aynı zamanda bahsi geçen kısayolları widget’lara da eklemeniz mümkün.