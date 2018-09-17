iOS 12, bu akşam kullanıcılara sunulmaya başlayacak. Peki güncelleme saat kaç itibari ile iPhone, iPad ve iPod'lara ulaşacak? Tam saat ve diğer detaylar için makalemizi okuyabilirsiniz.

Apple, mobil işletim sisteminin son sürümü olan iOS 12’nin bugün itibari ile yayınlanacağı geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Fakat artık güncellemenin hangi saat itibari ile kullanıcılara dağıtılmaya başlanacağını da biliyoruz. Peki hangi iOS cihazlar güncelleme alacak?

Apple, güncelleme konusundaki cömert tavrını bu yıl da sürdürüyor. 2013 yılında tanıtılmış olan iOS 5s ve daha yeni tüm iPhone modelleri yeni iOS sürümünün getirdiği yeniliklerden ve performans iyileştirmelerinden faydalanabilecek.

Hangi Apple ürünlerinin yeni iOS 12 güncelleme alacağını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca bazı iPhone modelleri, donanım yetersizliklerinden ötürü bazı iOS 12 özelliklerinden mahrum kalacaklar. Bu özelliklerin neler olduğunu da buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Apple, bu akşam 20:00 itibari ile iOS 12 güncellemesini iPhone, iPad ve iPod’lara yayınlamaya başlayacak. Fakat güncellemenin cihazınıza gelmesi birkaç saat sürebilir. Güncellemeyi gelir gelmez yüklemek için yazılım güncellemesi ayarını sık sık kontrol edin.