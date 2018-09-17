iOS 12 Shortcuts Uygulaması Şimdi App Store'da

Apple bugün 20.00'de iOS 12'yi yayınlamasıyla beraber birçok yenilik getirdi.

Apple, güçlü otomasyon uygulaması WorkFlow'u 2017 yılında satın almıştı. Bu girişim, geliştiricilerin yanı sıra Apple'dan anlaşmayı onaylayan bir beyan aldı, ancak finansal detaylar henüz bilinmiyordu.

Uygulamaya aşina olmayanlar için WorkFlow, karmaşık görevleri gerçekleştirmek için özel tarifler oluşturmanıza izin vermesiyle popüler bir uygulamadır. Ayrıca bu uygulama, eski jailbreak geliştiricileri tarafından tasarlanmıştır.

App Store'a yeni eklenen Shortcuts uygulaması ise Apple'ın 2017 yılında satın aldığı otomasyon uygulaması Workflow'un yerine geçiyor. İlk olarak Haziran ayında tanıtılan Shortcuts uygulamasıyla, birkaç emri ardı ardına ekleyip daha sonra onları aynı anda uygulayabilirsiniz.

iPhone, iPad ve HomePod'larınıza indirebileceğiniz bu uygulamayı birçok iOS cihazınızda sesinizi kullanarak aktif edebilirsiniz. Uygulamayı nasıl kullanacağınız konusundaki yazımızı yayınladığımızda Shortcuts hakkında söyleyecek daha çok şeyimiz olacak.