Apple, iOS 12'nin iOS 11'e göre özellikle 'eski' iPhone modellerinde ciddi performans artışı sağlayacağını iddia etmişti. Apple'ın bu iddiaları bir YouTuber tarafından test edildi.

Apple, iOS 12 Golden Master sürümünü geliştiriciler ve test kullanıcıları için resmi olarak yayınladı. Bildiğiniz gibi Apple, iOS 12’nin performans geliştirmelerine odaklandığını ve iOS 12 yüklenen tüm cihazlarda performans artışı gerçekleşeceğini duyurmuştu.

iAppleBytes YouTube kanalı, Apple’ın bu ciddi iddialarını doğrulamak ya da yalanlamak için iOS 12 Golden Master sürümünü iPhone 7, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 5s, iPad Air ve iPad Air 2’ye yükledi ve gerçekten iddia edildiği gibi bir performans artışı olup olmadığını test etti.

Ne yazık ki elde edilen sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. iOS 12, iOS 11’e göre bir miktar performans artışı sağlıyor. Fakat bu fark, herhangi bir iPhone kullanıcısının günlük hayatın akışında fark edebileceği seviyede değil.

Apple, eski iPhone modellerinde performans artışının daha fazla olacağını belirtmişti. Ancak anlaşılan o ki cihazların ne kadar süredir kullanıldıklar, ne kadar çok uygulamanın yüklü olduğu gibi değişkenler iOS 12’nin beklenen performans artışını göstermemesine neden oluyor.

iPhone 7 - iOS 12 GM vs iOS 11.4.1

iPhone 6s - iOS 12 GM vs iOS 11.4.1

iPhone 6 - iOS 12 GM vs iOS 11.4.1

iPhone 5s - iOS 12 GM vs iOS 11.4.1

iPad Air - iOS 12 GM vs iOS 11.4.1

iPad Air 2 - iOS 12 GM vs iOS 11.4.1