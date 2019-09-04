Apple, iOS 13.1’in 2. Geliştirici Betasını Yayınladı

Apple bugün, önümüzdeki aylarda erişime açılacak olan işletim sistemi iOS 13.1'in 2. geliştirici betasını yayınladı. Güncelleme, birkaç küçük yenilikten ziyade hata gidermeye ve sistemi stabil hâle getirmeye odaklanmış gibi görünüyor.

Apple, bir süredir son model iPhone’ların güncel işletim sistemi olacak iOS 13’ün yamalarını geliştiriciler için yayınlıyor. Son zamanlarda yaklaşık 1 hafta periyotlarla yeni betayı yayınlayan firma, iOS 13.1’in ikinci geliştirici betasında da şaşırtmadı ve betayı ilk betadan yalnızca 1 hafta sonra yayınladı.

“Peki ama daha iOS 13 piyasaya sürülmemişken, neden 13.1 geliştirici betası yayınlanıyor?” derseniz de şöyle ki; Ağustos ayının sonlarında Apple, sürpriz olmayan bir yazılım olan ilk iOS 13.1 beta sürümünü piyasaya sunmuştu. Çünkü şirket, henüz ortaya çıkmayan yazılımlar için bir nokta güncellemesi yayınlamamıştı. Ayrıca tüm bunların yanı sıra Apple, iOS 13 kullanılabilir olduktan ve yeni iPhone'lar piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra iOS 13’te oluşabilecek olası bir probleme karşı, iOS 13.1'i indirmeye hazır hale getirmeyi hedefliyor.

iOS 13.1’in 2. geliştirici betası neler içeriyor?

Yeni betada yer alan hata gidermelerini bir kenara bırakırsak; iOS 13.1’in esas odak noktası olan "Kısayol Otomasyonları" ve "Haritalar'daki Share ETA" gibi iOS 13 beta testinden kaldırılan özellikler ve bağlanan cihazın simgesini gösteren ses göstergesi, 1. geliştirici betasında geri eklenmişti. Pek de yenilik kapsamlı olmadığı söyleyebileceğimiz bu beta, eklenen birkaç yenilik dışında ilk betayı daha stabil hale getirmeyi amaç edinmiş gibi görünüyor.

Bu yeniliklerden biri, iOS 13'te bir erişilebilirlik seçeneği olan fare desteğine uygulanan iyileştirmeler. Başka bir özellik olarak ise ise artık okuma hedefleri PDF'leri içerecek. Ayrıca “Nike +” olarak gözüken uygulamanın ismi yalnızca “Nike” olarak değiştirildi. Tüm bunlara ek olarak iOS 13.1, alfa kanallarıyla HEVC video kodlamasını destekleyebilecek hale getirildi.

2. geliştirici betasının güncelleme notları henüz resmi olarak paylaşılmadı; yani bu özellikler, kullanıcılar tarafından keşfedilen özellikler. Dolayısıyla henüz çok yeni olan bu betada keşfedilmemiş bazı yeni eklemeler de yer alıyor olabilir.