iOS 13.2'den Sonra Batarya Sorunu Yaşayanlar İçin 6 Tavsiye

Apple'ın geçtiğimiz günlerde hizmete sunduğu iOS 13.2, bazı kullanıcılarda batarya sorunları yarattı. Eğer sizler de son dönemlerde batarya sorunları yaşamaya başladıysanız, size vereceğimiz taktikleri kullanabilirsiniz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 19 Eylül itibarıyla iOS 13 olarak isimlendirilen yeni işletim sistemini yayınladı. Ancak şirketin yeni işletim sistemi pek çok sorunla birlikte geldi ve Apple, bugün bile işletim sistemindeki sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor. Sorunların batarya kullanım süresini ciddi anlamda kısaltması ise iPhone kullanıcılarını çileden çıkarmış durumda.

Apple, iOS 13.2'yi kısa bir süre önce tüketicilerin hizmetine sundu. Ancak iPhone sahipleri, bu yazılım güncellemesinden sonra batarya sürelerinin ciddi anlamda düşmüş olduğunu ifade ediyorlar. Teknoloji devinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak eğer sizler de iOS 13.2'den sonra bataryanızdaki verimin düştüğünü hissediyorsanız, az sonra paylaşacağımız yöntemleri deneyebilirsiniz.

iPhone'unuzu birkaç kez yeniden başlatın

Sadece iPhone için değil, tüm akıllı veya tablet gibi ürünlerde cihazınızı yeniden başlatmak, batarya sorunlarının üstesinden gelebilir. Bunun nedeni ise telefonların veya tabletlerin kullanıma bağlı olarak bir süre sonra dolmalarıdır. Sistem uzun süreli çalıştıkça özellikle de RAM tüketimi yükseliyor bu da doğrudan iPhone'unuzun bataryasının çok daha çabuk boşalmasına neden oluyor.

Uygulamaların güncel olduğundan emin olun

iPhone kullanıcılarının belki de en çok sıkıldıkları noktalardan bir tanesi, telefonundaki uygulamaları güncellemektir. Çünkü iOS için geliştirilen uygulamalar kısa süreli aralıklarla sürekli güncelleniyor ve bu da kullanıcıların, neredeyse her gün yeni bir güncelleme yapmak durumunda oldukları anlamına geliyor. Fakat yazılım güncellemeleri çoğu zaman uygulamalardaki hataları gidermektedir ve bu da pil tüketimini doğrudan etkiler.

Olağandışı batarya kullanımı yapan bir uygulama var mı?

Eğer normal koşullarda iPhone'unuzun batarya süresinden memnunsanız ancak son dönemlerde bazı sorunlar yaşıyorsanız, bu duruma herhangi bir uygulamanın neden olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenebilmek için iPhone'unuzun "Ayarlar" bölümüne gidin ve ardından da "Pil"i seçin. Karşınıza çıkan ekranda tüm uygulamaların pil tüketim oranlarını detaylı bir şekilde göreceksiniz.

Batarya sağlığınızı kontrol edin

Lityum iyon bataryalar, belirli ömürlere sahiptir. Bu bataryalar kullanıma bağlı olarak ilerleyen dönemlerde eski performanslarını kaybederler ve bir süre sonra şarj bile edilemeyecek hale gelirler. Bataryanızın bitiyor olmasındaki nedenlerden bir tanesi de batarya sağlığınızın düşük olması olabilir. Bu kontrol için "Ayarlar" bölümüne gidebilir ve "Pil" menüsü altında bulunan "Pil Sağlığı"nı kontrol edebilirsiniz.

iOS güncellemelerini kaçırmayın

Eğer bir iPhone sahibiyseniz, özellikle de şu sıralar sık sık iOS güncellemelerini kontrol edin. Çünkü Apple, belki de tarihinde ilk bu denli hızlı yeni güncellemeler yayınlıyor ve bu da bataryanızın performansını düşürüyor olabilir. Bu yüzden sistem güncellemelerini yapmak sizin için iyi bir tercih olacaktır. Bunu yapmak için "Ayarlar" bölümüne erişin, ardından da "Genel" ve "Yazılım Güncelleme" menülerine girin.

Temiz kurulum yapmak olumlu sonuç verebilir

Eğer yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri işinize yaramadıysa, telefonuna format atmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu durum, telefonunuzdaki tüm verileri sileceği için her zaman tercih edilmez. Eğer iPhone'unuzdaki sistemi tamamen yenilemek isterseniz iTunes uygulamasını kullanabilirsiniz ya da telefonunuzdaki "Sıfırla" isimli ayar bölümünü kullanabilirsiniz. iTunes, bu işlem için daha sağlam bir çözümdür.