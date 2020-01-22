Apple, iOS 13.3.1 İçin Üçüncü Geliştirici Betasını Yayınladı

Apple, çoğu zaman yaptığı gibi ikinci betanın yayınlanmasının üzerinden henüz az bir süre geçmiş olmasına rağmen bir güncelleme daha yayınladı. Şirket, iOS 13.3.1 sürümü için üçüncü geliştirici betasını yayınladı.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve diğer cihazları için yayınladığı işletim sistemlerinin geliştirici betalarını her hafta yayınlamaya özen gösteriyor. Şirket, geçtiğimiz senenin eylül ayında yayınladığı iOS 13 işletim sistemi ile oldukça fazla eleştiri toplamıştı ve kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı ancak yine de pes etmemiş ve sürekli güncellemelerle işletim sistemini daha iyi bir hale getirmeye özen göstermişti.

Yaklaşık bir hafta önce iOS 13.3.1 için bir beta güncellemesi yayınlayan Apple, bu hafta da boş durmayarak yeni bir güncelleme daha yayınladı. Geçtiğimiz hafta ikinci geliştirici betası yayınlanan iOS 13.3.1’in o sürümünde pek bir yenilik bulunmuyordu. Şirket, iOS 13.3.1 için üçüncü geliştirici betasını yayınlayarak çeşitli hata gidermelerinin yanı sıra performans iyileştirmeleri de gerçekleştirdiğini belirtti. Bunların yanında ise işletim sistemine herhangi bir yenilik getirilmedi.

iOS 13.3.1 ve iPadOS 13.3.1 üçüncü geliştirici betasının getirildiği akıllı telefonlar

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

12.9-inch iPad Pro 3. nesil

12.9-inch iPad Pro 2. nesil

12.9-inch iPad Pro 1. nesil

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

iPad Air 3. nesil

iPad Air 2

iPad 6. nesil

iPad 5. nesil

iPad mini 5. nesil

iPad mini 4

iPod touch 7. nesil

Betayı test etmek isteyen kullanıcılar, akıllı telefonlarının yazılım güncelleme kısmına giderek güncellemeyi indirebilirler. Herhangi bir veri kaybının yaşanması durumunda kullanıcıların mağdur olmamasını isteyen Apple, kullanıcılara verilerini yedeklemeleri gerektiğini belirtiyor. Yeni işletim sistemi sürümünün kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor olsa da Apple’ın güncelleme üzerindeki bu fazla çalışması göz önüne alındığında kararlı sürümün yakında çıkacağı düşünülüyor.