İşte iOS 13.3'ün iPhone Modellerindeki Batarya Performansı

iAppleBytes isimli bir YouTube kanalı, farklı iPhone modellerinin iOS 13.3'teki batarya performansını test etti. Yaptığı testi bir teorinin üzerine oturtan ekip, hem bu teorilerinin doğru olduğunu ispatladı hem de iPhone 6S'le ilgili ilginç bir durumu gözler önüne serdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayı itibarıyla iOS 13 isimli yeni işletim sistemini kullanıcıların hizmetine sundu. iPhone 6S ve üzerindeki modellere gönderilen işletim sistemi, pek çok sorunu da beraberinde getirdi ve şirket, bugüne dek görülmemiş bir hızda büyük boyutlu güncellemeler yayınladı. Kullanıcılar şu sıralar, iOS 13.3'ü kullanıyorlar.

iOS 13'te yaşanan sorunlar, kullanıcıların canına tak ettirdi. Pek çok kullanıcı, bu işletim sistemine geçtikten sonra farklı farklı sorunlar yaşadığını raporladı. Kimi kullanıcılar, özel olarak iOS 13'le birlikte batarya süresinin bir hayli kısaldığından şikayet ettiler. Şimdiyse bir YouTube kanalı, iOS 13.3'ün farklı iPhone modellerindeki batarya tüketimini test etti.

iAppleBytes isimli YouTube kanalının yaptığı test; iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR ve iPhone 11 modellerini içeriyor. Yani iOS 13.3'e sahip olan her iPhone modelinin bu teste tabi olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik kanal ekibi, bu testleri bir teorinin üzerine koyarak iki kez yaptı ve böylelikle de testin daha anlamlı olmasını sağladı. Dilerseniz şimdi, bu testin etaplarına ve sonuçlarına yakından bakalım.

Test ekibinin teorisi şuydu; iOS 13.3, herhangi bir cihaza yüklendikten sonra bir süre boyunca tam anlamıyla işlevsel hale gelebilmek için uğraşıyordu. Yani bu işletim sistemi güncellemesi yapıldıktan sonra sistem, iOS 13.3'ün oturması için bazı işlemler ve ayarlar yapıyordu. Ekibe göre bu durum, batarya performansını doğrudan etkileyebilirdi. Ekip bu yüzden, iOS 13.3'ü kurdukları cihazları hem kurulumdan hemen sonra hem de bir hafta sonra test ettiler.

Açık konuşmak gerekirse, kanal ekibinin teorisi iPhone 6S hariç diğer cihazlar için doğruymuş gibi görünüyor. Çünkü iOS 13.3 yüklendikten bir hafta sonra yapılan testler, daha başarılı sonuçlar verdi. Ancak iPhone 6S'in batarya performansı, iOS 13.3 yüklendikten sonra yapılan ikinci testte de herhangi bir farklılık göstermedi. Bunun neden kaynaklandığı ise anlaşılabilmiş değil.

iPhone modellerine yapılan ilk testlere göre iPhone 11 serisi, diğer tüm modellere oranla çok daha başarılı bir batarya performansı sunuyor. Aslına bakacak olursak bu zaten tahmin edilebilir bir durum ancak işin ilginç yanı, daha eski modellerde ortaya çıkıyor. Özellikle iPhone SE ve iPhone 6S modelleri arasındaki batarya süresi, kafaları ciddi anlamda karıştırıyor.

İşte iPhone modellerinin iOS 13.3'ten sonra girdikleri iki batarya testinin sonuçları

Test sonuçlarında da açıkça görülebileceği üzere iPhone SE, iOS 13.3 güncellemesini aldıktan bir hafta sonra, ciddi anlamda iyi bir batarya performansı sunmaya başlıyor. Yani iOS 13.3, iPhone SE'de stabil hale geldikten sonra yaklaşık yarım saat daha uzun kullanım imkanı sunuyor. Aslına bakacak olursak iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone XR modellerinde de benzer bir durum görülüyor. Ancak iPhone 6s, ne yazık ki bu durumdan etkilenmiyor.

Yapılan testler, iOS 13.3'ün farklı iPhone modellerinde ne kadar kullanım imkanı sunduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Dilerseniz artık sizlere, iOS 13.3'ün sizin iPhone'ununuzda nasıl bir etki yarattığı sorusunu yönelterek bu batarya testlerinin yapıldığı o YouTube videosu ile başbaşa bırakalım.

iOS 13.3 ile çalışan tüm iPhone modellerinin batarya karşılaştırması