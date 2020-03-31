Apple, iOS 13.4.5’in İlk Geliştirici Betasını Yayınladı

Güncellemelerine hız kesmeden devam eden Apple, hata gidermeleri ve performans iyileştirmeleri içeren iOS 13.4.5'in ilk geliştirici betasını yayınladı. Herhangi bir devrimsel yeniliğin bulunmadığı güncelleme, yaklaşık 4 GB dosya boyutuna sahip.

1,5 aylık bir beta sürecinin ardından henüz 6 gün önce iOS 13.4 güncellemesini halka açık bir şekilde yayınlayan Apple, bugün iOS 13.4.5’in ilk geliştirici betasını yayınladı. Şu anda Apple geliştiricilerinin indirebildiği bu güncelleme, genel olarak hata düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor.

Ara sürüm numaralarında genel olarak aynı sürüm notlarını paylaşan ABD merkezli firma, iOS 13.4.5’in ilk beta sürümünün hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler üzerine kurulu olduğunu söylüyor. ‘17F5034c’ yapı numarasıyla yayınlanan bu güncellemenin yanı sıra iPadOS 13.4.5, macOS Catalina 10.15.5 ve tvOS 13.4.5 güncellemelerinin yayınlandığını da belirtelim. Bu noktada şu an için mevcut bir watchOS güncellemesi bulunmuyor.

iOS 13.4.1’e ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde pek çok kullanıcı, ilk defa iOS 13.3.1’de ortaya çıkan VPN sorunlarının en güncel 13.4 sürümünde de devam ettiğini bildirmişti. Bu noktada iOS 13.4.1 güncellemesinin beta olarak geliştiricilere sunulmaması, Apple’ın en kısa süre içerisinde iOS 13.4’te devam eden VPN sorunlarını çözüp acil bir güncelleme yayınlayabileceği anlamına geliyor. Yani iOS 13.4.1, herhangi bir geliştirici aşamasından geçmeden doğrudan herkese açık bir şekilde yayınlanabilir.

iOS 13.4.5 güncellemesini alacak iPhone modelleri:

Öte yandan iOS 13.4.5’e geri dönecek olursak bu güncelleme, yaklaşık 4 GB’lık bir dosya boyutuyla geliştiricilere sunuldu. Güncellemede devrimsel nitelikte herhangi bir yeniliğin bulunmadığını da tekrar hatırlattıktan sonra bu güncellemeyi alacak telefonların listesine geçebiliriz. iOS 13.4.5 güncellemesini alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, 8 Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 6s, 6s Plus

iPhone SE

iOS 13.4.5 güncellemesinin kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor fakat bundan önce iOS 13.4.1 güncellemesini görmemiz oldukça muhtemel. Son olarak yazımızı noktalamadan önce bir Apple geliştiricisi olmak için bu bağlantıyı kullanabileceğinizi ve ücretsiz bir şekilde kayıt olabileceğinizi de belirtelim.