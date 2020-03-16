iOS 13.4'ün Yarın İtibarıyla Yayınlanacağı İddia Edildi

Çin merkezli bir internet sitesi, Apple'ın iOS 13.4'ü yarın itibarıyla kullanıma sunacağını açıkladı. İddialara göre ABD'li tüketiciler yarın, Çinli tüketiciler ise 18 Mart itibarıyla iOS 13.4'ü kullanmaya başlayabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone sahiplerinin hizmetine sunduğu iOS 13 isimli en yeni işletim sistemi ile ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yaşanan sorunlar nedeniyle iOS 13'le ilgili olarak sık sık güncellemeler yayınlayan şirket, kısa bir süre sonra da iOS 13'ün son sürümü olan iOS 13.4'ü tüketicilerin hizmetine sunacak. Son iddilara göre ise iOS 13.4, yarın iPhone kullanıcılarına sunulacak.

Çin merkezli bir internet sitesi olan IT Home tarafından ortaya atılan iddialar, Apple'ın iOS 13.4 ile birlikte Çin'in mobil ödeme platformu olan AliPay ile Apple Pay ve Apple Wallet'i birleştireceğini ortaya koyuyor. İddialara göre Çinli tüketiciler, iOS 13.4'le AliPay harcamaları için Apple Pay ve Apple Wallet hizmetlerini uyumlu bir şekilde kullanabilecekler. Bu durum, Çin'deki iPhone sahiplerinin işlerini bir hayli kolaylaştıracağa benziyor.

IT Home'un iddialarına göre Apple, 17 Mart itibarıyla ABD'deki kullanıcılar, 18 Mart itibarıyla da Çin'deki kullanıcılar için iOS 13.4 güncellemesini yayınlayacak. Yayınlanacak güncellemeyle birlikte kullanıcılar, iOS 13.4'ün tüm yeniliklerini kullanabilecekler.

Apple, iOS 13.4'ün geliştirici betalarını bir süredir yayınlıyor. Bu bağlamda Apple, iOS 13.4'le birlikte bazı yeni araçlar, klasör paylaşımı, yeni memoji ve animoji çıkartmalarını kullanıcıların hizmetine sunacak. Apple, tüm bu yeniliklere ek olarak iOS 13'ün bilinen bazı sorunlarını da ortadan kaldıracak.