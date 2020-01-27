Hangi iPhone'ların iOS 14 Alacağını Belirten İddia

Bir internet sitesi, iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemlerinin hangi modellerde kullanılabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Apple, iOS 14'ü, iOS 13 almış olan tüm iPhone modellerine sunacak. iPadOS 14 ise Apple'ın bazı iPad modellerini emekliye ayırmış olacak.

Apple, popüler akıllı telefon serisi iPhone'larda iOS olarak isimlendirilen bir işletim sistemi kullanıyor. iOS'un en güncel sürümü olan iOS 13'ün yayınlanmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmiş olmasına rağmen iOS 14 ile ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladı bile.

iOS 14, herhangi bir gecikme yaşanmaz ise haziran ayında düzenlenmesi beklenen "Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı" (WWDC) isimli bir etkinlik kapsamında tanıtılacak. Apple, yapacağı tanıtımın ardından, iOS 14'le ilgili son çalışmalarını tamamlayacak ve eylül ayı gibi de iOS 14'ü müşterilerine sunacak. Yeni bir iddia, iOS 14'ün eylül ayında hangi telefonlar için yayınlanacağını açıklıyor.

Söz konusu iddianın sahibi, Fransa merkezli "iPhonesoft" isimli bir internet sitesi. Bu internet sitesi, geçtiğimiz dönemlerde de benzer iddialar ortaya koymuş ve hatta iPhone SE modelinin iOS 13 almayacağını belirtmişti. Ancak bu iddia doğru çıkmadı ve Apple, iPhone SE için iOS 13 güncellemesi yayınladı. Bu nedenle yeni iddianın da %100 güvenli olmadığını söyleyebiliriz.

"iOS 13'ü alan tüm iPhone modelleri, iOS 14'ü de alacak"

iPhonesoft'un yaptığı çarpıcı açıklamalara göre iOS 14, iOS 13 işletim sistemini çalıştıran tüm iPhone modellerinde kullanılabilecek. İddia doğru ise, aşağıdaki listede yer alan tüm iPhone modelleri, iOS 14 güncellemesini alacak.

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

İddialar bu yönde olsa da Apple'a yakın kaynaklar, iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinin iOS 14 güncellemesi almasına pek de ihtimal vermiyorlar. iPhonesoft'un mu Apple'a yakın kaynakların mı haklı olduğunu bekleyip göreceğiz.

iPadOS 14 için durum, iOS 14'ten farklı olacak

iPhonesoft, iOS 14'ün yanı sıra iPadOS için de bazı açıklamalarda bulunuyor. iddialar, iPadOS 14'ün iOS 14 gibi olmayacağını, Apple'ın bazı iPad modellerini bu işletim sistemiyle emekliye ayıracağını belirtiyor. Dilerseniz şimdi de iPadOS 14'ün hangi iPad modellerinde kullanılabileceğine yakından bakalım.

iPad Mini 5

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad Air 3

11 inç iPad Pro

9,7 inç iPad Pro

10,5 inç iPad Pro

12,9 inç iPad Pro

Bu açıklamalara göre Apple, iPad Mini 4 ve iPad Air 2 modellerini iPadOS 14'le birlikte emekliye ayıracak. Ancak iOS 14 için söylediğimiz güvenilirlik konusunun, iPadOS için de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Yani yukarıda saydığımız iPhone ve iPad modellerinin iOS 14 ve iPadOS 14 alacağının şu an için kesin olmadığını söyleyebiliriz.