iOS 14.2 İkinci Geliştirici Beta Sürümü Yayınlandı

Apple, geliştiriciler için iOS 14.2'nin ikinci beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan sürüm, Shazam entegrasyonu, kontrol merkezine eklenen 'şimdi yürütülüyor' penceresi ve büyüteç hizmetine eklenen 'kişi algılama' gibi çeşitli özelliklere sahip.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 14.2 ve iPadOS 14.2'nin ikinci geliştirici beta sürümlerini yayınladı. An itibarıyla bu sürümü deneyimleme imkanı bulan geliştiriciler, Apple'ın ne gibi yenilikler üzerinde çalıştığını paylaştılar.

Shazam uygulaması, piyasaya sürülmüş belki de en etkili uygulamalardan bir tanesi. Bir kullanıcı, bu uygulamayı kullanarak daha önce ismini bilmediği bir müziği yalnızca uygulamaya dinleterek öğrenebiliyor. iOS 14.2'nin ikinci geliştirici betasında karşımıza çıkan özellikle uygulama, iPhone'lardaki kontrol paneline eklenmiş oluyor. Bu sayede kullanıcılar, Shazam'a çok daha kolay bir şekilde ulaşabilecekler.

iOS 14.2 Shazam entegrasyonu böyle görünüyor

Shazam, iOS 14.2 ile birlikte daha işlevsel bir yapı kazandı. Normal koşullarda kullanıcılar, bu uygulamayı kullanabilmek için telefonlarının mikrofonlarından faydalanıyorlardı. Ancak iOS 14.2'de entegre edilen Shazam, kulaklıklarınız takılıyken bile müzik tanıması yapabiliyor. Bu özellik sayesinde bir uygulamada duyduğunuz müziğin ne olduğunu öğrenmek için mikrofonunu kullanmaya gerek kalmıyor.

iOS 14.2 ile kontrol merkezine yeni "şimdi yürütülüyor" tasarımı geliyor

iOS 14.2'nin ikinci geliştirici beta sürümünde karşımıza çıkan bir diğer özellik de kontrol merkezine eklenen yeni bir 'şimdi yürütülüyor' tasarımı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, müzik uygulamaları kapalıyken doğrudan son dinledikleri albümlere ulaşabiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, iOS 14.2 ile birlikte AirPlay özelliği için yeni bir arabirimle karşılaşacaklar. Bu arabirim, AirPlay 2 destekli birden çok cihaza ses aktarımı yapmayı kolaylaştıracak.

Kişi algılama özelliği ile sosyal mesafeye dikkat edilmesi amaçlanıyor

Geliştiricilerin iOS 14.2'nin ikinci geliştirici beta sürümünde keşfettikleri bir özellik daha var. Bu özellik, iPhone'ların büyüteç hizmetini geliştiriyor. Görme bozukluğu olan kullanıcılar artık, büyüteç hizmetinden yararlanırken çevredeki kişilerle ilgili de bilgi sahibi olacaklar.

Bu arada Apple, iOS 14.2'nin ikinci geliştirici beta sürümüyle kullanıcılara sunulacak yeni emojileri de gösterdi. Eğer iOS 14.2'nin kararlı sürümüyle kullanıma açılacak bu emojileri yakından incelemek isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz.