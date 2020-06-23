iOS 14 ile Find My'a Üçüncü Parti Aksesuar Desteği Gelecek

Apple, dün yaptığı açıklamalarla iOS 14'te bulunacak Find My uygulamasının, üçüncü taraf aksesuarları da destekleyeceğini duyurdu. Üstelik bu ürünler, internet bağlantısı olmasa dahi bulunabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün itibarıyla WWDC 2020 etkinliklerini başlattı. Her yıl belirli bir alanda, belirli topluluklarla düzenlenen bu etkinlik, bu yıl çevrimiçi ortamda düzenleniyor ve tüm Apple hayranları, düzenlenen canlı yayınları anlık olarak takip edebiliyorlar. Apple ayrıca, geliştiriciler için oluşturduğu internet sitesi üzerinden yeni hizmetleri ile ilgili detayları paylaşmaya da devam ediyor.

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlik kapsamında iPhone'larda kullanılacak yeni işletim sistemi iOS 14'ü duyurdu. Şirket, yaptığı duyurularda iOS 14'ün nasıl görüneceği ve bu işletim sisteminin neler sunacağı gibi bazı detayları da paylaştı. Bu detaylardan bir tanesi de Apple'ın yenilenen Find My (Beni Bul) uygulaması ile ilgiliydi. Görünüşe göre iOS 14, iPhone kullanıcılarına daha gelişmiş bir Find My uygulaması sunacak.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre iOS 14'le birlikte kullanıcılara sunulacak Find My uygulaması, üçüncü taraf aksesuarları da destekleyecek. Yani Apple, iOS 14'le birlikte Find My'ın kapsamını ciddi anlamda genişletecek. Apple, bu kapsam genişliğini "Find My Network" yani "Ağımı Bul" olarak isimlendiriyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, kullanıcıların gizlilik ve güvenliklerinin sağlanmaya devam edileceği ve kullanıcıların, Find My Network'u gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri belirtiliyor.

Apple'ın Find My uygulamasına eklediği yeni özellik, dünya üzerindeki herhangi bir izleyici aksesuarı üreticisinin iPhone ile eşleşebileceği anlamına geliyor. Örneğin; Samsung ya da Huawei'nin tasarladığı bir akıllı saat, eğer gerekli anlaşmalar yapılabilirse Find My aracılığıyla bulunabilecek. Ayrıca bu hizmet, internet bağlantısı olmasa da ürünlerin bulunmasını sağlayacak.