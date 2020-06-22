iOS 14'ün Hangi Cihazlara Geleceği Kesinleşti

Apple, WWDC20’de yaptığı tanıtımlarda yeni işletim sistemi iOS 14’ü duyurdu. Pek çok Apple kullanıcısı güncellemenin ne zaman geleceğini ve hangi cihazlar tarafından destekleneceğini merak ediyor. Sorularınızın cevapları haberimizde.

WWDC20’nin en önemli etkinliklerinden biri, her yıl olduğu gibi Apple’ın tanıtım etkinlikleri oldu. iPhone'ları etkileyecek olan iOS versiyon değişikliğinin hangi cihazları etkileyeceği merak ediliyor.

Güncellemenin ne zaman geleceğiyse merak edilen bir başka nokta olarak öne çıkıyor. Pek çok kullanıcı için heyecan verici olacak gibi duran güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte Apple, birçok uygulamada da ilerleme kaydedecek.

iOS 14 hangi cihazlarda çalışacak?

En kısa yoldan cevap vermek gerekirse, iOS 13 çalıştıran ve sıkıntı yaşamayan herhangi bir Apple cihazınız varsa iOS 14’ü de herhangi bir sıkıntı yaşamaksızın kullanabileceksiniz. Cihazların tam listesi şu şekilde:

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPod touch (7’nci nesil)

iOS 14 görüldüğü üzere kendi çıkışından 5 yıl öncesine kadar giden bir süreçte piyasaya çıkmış olan cihazları destekleyecek. Yeni çıkan bir iOS versiyonunun eski cihazlarla uyumlu çalışması ve mevcut modelleri emekli olmaya zorlamaması oldukça sevindirici.

iOS 14 ne zaman gelecek?

Apple etkinlikte resmi olarak bir çıkış tarihinden bahsetmedi ancak iOS 14, son birkaç yılda olduğu üzere sonbahar döneminde yayınlanacaktır. Söylentilere kulak kabarttığımızda iPhone 12 cihazların tanıtımının ekim ayına sarkabileceğini fark ediyoruz. Yine de iOS 14 çıkışı bu iddialardan etkilenmeyecektir.

Geliştiricilerse yeni işletim sistemine bugün erişim sağlayabilecek. Geliştiriciler için özel tasarlanan platformdan edinilebilecek olan versiyon şu an beta aşamasında ve halka açık beta süreci gelecek ay başlayacak.