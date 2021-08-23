iOS 15, HarmonyOS 2.0 ve Diğer Android Arayüzleri Kapıştı

Ice Universe, akıllı telefonlarda kullanılan Android tabanlı arayüzler ile Harmony OS 2.0 ve iOS 15'i 'akıcılık' testine soktu. Tüm cihazları aynı şekilde kayıt altına alan Ice Universe, kendine göre en akıcı arayüzün 120 Hz'de çalışan iOS 15 olduğunu söyledi.

Akıllı telefon dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Ice Universe, Android kullanıcılarının zaman zaman tartıştıkları bir meseleye ışık tuttu. Farklı Android arayüzlerinin akıcılığını test eden Ice Universe, bu arayüzleri iOS 15 ile de karşı karşıya getirdi. Tüm arayüzler ile iOS 15'i günlük kullanımda test eden ve bu testi FHD çözünürlük 120 FPS'te kayıt altına alan Ice Universe, böylelikle tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Ice Universe tarafından yapılan testlerde; Android tabanlı arayüzlerden Xiaomi MIUI 12.5, Samsung One UI 3.1, Meizu Flyme 9.0, OPPO ColorOS 11.2 ve Vivo OriginOS 1.0 bulunuyordu. Bunlara ek olarak Harmony OS 2.0'ı da test eden sızıntı kaynağı, bir de iOS 15 işletim sistemini söz konusu teste dahil etti. Dilerseniz önce yapılan testlere ait videolara, sonra da bu videolara göre Ice Universe'ün performans sıralamalarına yakından bakalım.

Farklı arayüzlerin akıcılığını gösteren videolar

MIUI 12.5 için yapılan test

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One UI 3.1 için yapılan test

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OriginOS için yapılan test

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ColorOS 11.2 için yapılan test

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HarmonyOS 2.0 için yapılan test

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Flyme 9 için yapılan test

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iOS 15.0 için yapılan test

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Yapılan testlere göre işletim sistemi ve arayüzlerin performans durumu nasıl?

Ice Universe, yaptığı teste ilişkin bireysel görüşlerini de açıkladı. Buna göre sistem akıcılığı açısından en iyi işletim sistemi, iPhone 13 Pro Max'te 120 Hz destek veren iOS 15'ti. Bu işletim sistemini takip eden Android tabanlı ilk arayüz ise Samsung One UI 3.1'di. Bu arayüzü ise 60 Hz destekle çalıştırılan iOS 15, ColorOS 11.2, Flyme 9.0, MIUI 12.5, HarmonyOS 2 ve OriginOS 1.0 takip etti.