Hangi iOS Sürümü En İyi Batarya Performansını Sunuyor?

Bir YouTube kanalı, farklı iOS sürümlerinin batarya performansını kıyasladı. Dört farklı işletim sisteminde özdeş telefonları kullanan ekip, hiç beklenmedik sonuçlara ulaştı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone modelleri için her yıl yeni bir işletim sistemi yayınlıyor. Şirket en son geçtiğimiz aylarda iOS 13'ü piyasaya sürdü ve bu sürüm, pek çok özellikle birlikte bazı sorunları da beraberinde getirdi. Hatta iOS 13'te yaşanan sorunlar o denli yüksekti ki Apple, peş peşe büyük güncellemeler yayınlamak durumunda kaldı. iPhone sahipleri şu sıralar, iOS 13.2'yi kullanmaktalar.

Apple, yeni işletim sistemleriyle birlikte telefonlara bazı yeni özellikler de sunuyor. Ancak tüketiciler, bu özellikler arasında en çok, batarya performansını önemsiyorlar. Bunun nedeni ise bataryanın dünya genelindeki kullanıcılar için bir sorun olması. Peki sizce Apple, yeni iOS sürümlerinde bu konuya da el atmış mıdır? Son iOS sürümü, önceki sürümlere göre ne kadar iyi bir performans sunuyor? Şimdi bir YouTube kanalı, bu sorunun cevabını bulabilmek için farklı iOS sürümlerini test etti.

Batarya testi, "iAppleBytes" isimli bir YouTube kanalı tarafından yapıldı. Testlerde dört farklı iOS işletim sistemi kullanıldı. Bunlar iOS 13.2, iOS 12.4.1, iOS 11.4.1 ve iOS 10.3.3'tü. Dört işletim sistemi, dört farklı iPhone 6s modeline yüklendi. Cihazlar farklıydı ancak telefonların özellikleri birebir aynıydı. Bütün iPhone 6s'ler, batarya durumu olarak yüzde 100 sağlıktaydı ve telefonlarda birebir aynı uygulamalar yüklüydü.

Yapılan batarya testinde farklı uygulamalar kullanıldı. YouTube kanalı ilk olarak Geekbench uygulamasını yükledi ve telefonlara bu uygulama üzerinden bir test yaptı. Testin sonuçları ilginçti çünkü iOS 13.2, o kadar da iyi bir sonuç vermedi. Testin en iyisi iOS 10.3.3 oldu ve cihaz, 3 saat 43 dakika boyunca açık kalabildi. iOS 11.4.1 3 saat 22 dakika, iOS 12.4.1 3 saat 5 dakika ve iOS 13.2, 3 saat 25 dakika dayanabildi.

Kanal, aynı testi YouTube uygulaması üzerinden tekrarlamak istedi, Yapılan testlerin sonucunda en kötü performansı yine iOS 12.4.1 verdi. Öyle ki bu iOS sürümü, YouTube'daki 15 saatlik bir sayaca sadece 7 saat 33 dakika boyunca dayanabildi. Aynı testteki en iyi sonucu ise iOS 13.2 verdi. iOS 13.2, 12 saat 21 dakika boyunca YouTube videosu oynatmayı başardı. iOS 11.4.1 11 saat 55 dakika kullanım imkanı sunarken iOS 10.3.3 ise 12 saat 1 dakika YouTube'a dayanabildi.

Yapılan bu test, iOS 12.4.1'nin diğer sürümlere oranla en başarısız batarya performansını sunduğunu gösteriyor. iOS 13.2 konusunda ise belirli bir şey söylenemiyor çünkü Geekbench testlerinde iOS 13.2, iOS 10.3.3'e karşı mağlup oldu. Her ne kadar aralarındaki fark çok açık olmasa da bu iki sürüm, birbirlerine yakın batarya tüketimi yapıyor gibi görünüyor.

iOS batarya performansı karşılaştırma videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.