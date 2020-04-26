iOS İçin Bölünmüş Ekran Konsept Tasarımı (Video)

Şu an Android kullanıcılarının sahip olduğu ve kullanabildiği bazı özellikleri iOS kullanıcıları kullanamıyor. İşte bu özelliklerden bir tanesi bölünmüş ekran özelliği. Peki, iOS’ta bölünmüş ekran özelliği olsa nasıl görünürdü?

Apple, özelliğine iOS cihazlarına yeni özellikler ekleme konusunda pek de aceleci davranan bir şirket değil. Android üreticileri, kullanıcını deneyimini yeni özellikler ekleyerek artırmaya çalışırken Apple, hâlihazırda var olan özellikleri rafine etmeye ve işletim sistemini olabildiğince hatadan arındırılmış hale getirmeye odaklanıyor.

Bu konuda verebileceğimiz örneklerden bir tanesi bölünmüş ekran özelliği. Bu özellik, yaklaşık 4 sene önce Android Nougat ile birlikte Android cihazlarda kullanılmaya başlandı ancak iOS tarafında ise halen böyle bir özellik bulunmuyor. Bir tasarımcı da Apple’ın bu özelliği gelecekteki iOS sürümlerinde kullanması halinde nasıl gözükeceğine dair bir konsept hazırladı.

iOS bölünmüş ekran konsept tasarım

Aleksey Bondarev isimli bir tasarımcı, iOS bölünmüş ekran konsept tasarımını Dribbble hesabında paylaştı. Videoyu isterseniz yukarıdaki Twitter videosundan isterseniz tweetteki bağlantıya tıklayarak Bondarev’in Dribbble hesabından izleyebilirsiniz.

Bondarev’in paylaştığı videoda YouTube’un tarayıcı versiyonunu açtığını görüyoruz. Daha sonra YouTube videosunu tam ekran moduna alıyor ve daha sonra parmağını sağ uçtan sola doğru kaydırarak bir menü açıyor. Açılan bu menüde Apple Haritalar, App Store, Apple Music, Telefon, Takvim ve Safari uygulamalarının yer aldığı görülüyor.

Videoda gördüğümüz kullanıcı, daha sonra bu menüdeki Safari uygulamasını alarak hâlihazırda oynamakta olan YouTube videosunun üstüne sürükleyip bırakıyor. Bundan sonra ekran ikiye bölünüyor ve bölünmüş ekran görünümüne geçiliyor. Kullanıcı, bir tür ayarlama çubuğu kullanarak bu iki uygulamanın ekrandaki boyutlarını ayarlıyor.

Ancak videoda sağdaki menüden Safari tarayıcısını ekrana attığını görsek de alt tarafta Safari penceresi değil App Store penceresi açılıyor. Bunu Bondarev’in kasıtlı olarak mı yaptığı yoksa konseptteki ufak bir hata mı olduğu konusu ise henüz belli değil.

Özellikle son yıllarda iPhone’ların ekranlarının da bir hayli büyümesiyle birlikte Apple’ın da bölünmüş ekran özelliğini ciddi olarak düşünmeye başlaması gerekiyor olabilir. Peki, siz konsept tasarım ve iPhone’da bölünmüş ekran özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?