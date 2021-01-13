Apple her ne kadar iOS 14 ile istenilen birçok özelliği cihazlarına getirmiş olsa da hâlâ geride bıraktığı bazı kullanışlı özellikler bulunuyor. Özellikle Apple gibi geleneksel bir çizgiyi izleyen şirketin iOS 14 ile yaptığı değişiklikler göz alıcı olsa da Apple’ın geride bıraktığı, iOS cihazlara gelmesi gereken özelliklere yakından bakıyoruz.

Yıllardır süregelen Android - iOS savaşında ortaya sürülen en önemli şeylerden biri de Android’in daha fazla özgürlüğe ve daha kullanışlı özelliklere sahip olması oluyor. Bizler de genelde yeniliklerin Android tarafından geldiğini, iOS’un daha sonra bunları kendi cihazlarına kullanıcı geri dönüşlerine göre entegre ettiğini biliyoruz.

Her ne kadar Apple, iOS 14 ile Android’de bulunan birçok özelliği iPhone ve iPad’lere getirmeye başlasa da hâlâ Apple’ın gözünden kaçan birkaç kullanışlı özellik bulunuyor. Bu içeriğimizde iOS cihazlara gelmesi gereken özellikleri sıralıyor ve bu özelliklere yakından bakıyoruz.

iOS’a bir an önce gelmesi gereken özellikler:

Özgürce varsayılan uygulama seçimi yapabilmek.

iPhone’larda hâlâ bulunmayan bölünmüş ekran özelliği.

Sistemle birlikte gelen Always on display seçeneği.

Birden çok kullanıcı hesabı ekleme.

Tüm uygulamaları aynı anda kapatma tuşu.

Google arama tabanına erişebilen bir Siri.

Özgürce varsayılan uygulama seçimi yapabilmek:

Apple’ın iş iOS cihazlara gelince özgürlükle arası pek iyi değil. Özellikle iOS kullanıcıları belirli görevler için kendi istedikleri uygulamaları kullanmak istediğinde hayal kırıklığı yaşıyordu. Her ne kadar iOS 14 ile Apple e-posta ve tarayıcı uygulamalarını özelleştirme imkânı sunsa da bu tam anlamıyla bir özgürlük anlamına gelmiyor. Nitekim Android cihazlarda SMS atmak için bile farklı varsayılan bir uygulama belirleyebiliyorsunuz.

Mesajlar uygulamasını bir yana bırakıp daha derine indiğimizde, Android cihazlarda sanal asistanı bile değiştirebildiğimizi görüyoruz. Tabii Apple’dan bu denli köklü bir özgürlük imkânı tanımasını beklemek saçma olur. Fakat en azından Apple’ın daha çok varsayılan uygulama özgürlüğü tanıması gerekiyor.

iPhone’larda hâlâ bulunmayan bölünmüş ekran özelliği:

Android telefonlarda uzun süredir bulunan bölünmüş ekran özelliği, aynı anda birden çok iş yapmamız gereken durumlarda hayat kurtarabiliyor. iOS tarafında ise bu özellik şu an için sadece iPad’lerde kullanılabiliyor. Fakat iPhone telefonlarda nedendir bilinmez, hâlâ bu özellik aktif hâle getirilmiş değil.

Bir yandan YouTube üzerinden video izlerken bir yandan mesaj göndermek, notlar almak veya aklınıza gelebilecek birçok işinizi halletmek iPhone-Android çekişmesinde iPhone’ların artı puan kazanmasını sağlayacak önemli değişikliklerden olabilir.

Sistemle birlikte gelen Always on display seçeneği:

Always on display, genellikle Android telefonların birçoğunda bulunan hızlı bilgi erişimi sağlayan kullanışlı bir özellik. Telefon uyku modundayken sınırlı bilgi gösteren bir ekran olarak karşımıza çıkan bu özellik sayesinde telefonu uyku modundan çıkarmadan saat, tarih, hava durumu ve bildirimler gibi bilgilere ulaşabiliyoruz.

Her ne kadar çeşitli uygulamalar ile Always on display özelliği aktive edilebilse de iOS işletim sistemine sahip Apple cihazlarda resmi olarak böyle bir özellik bulunmuyor. Şarj sorunları ile sürekli gündeme gelen iPhone’larda bu özelliğin bulunması, küçük miktarlarda da olsa şarj ömrünü uzatabilir.

Birden çok kullanıcı hesabı ekleme:

Android tabanlı telefonların özgürlük tanıdığı bir diğer nokta da bir cihaza birden fazla kullanıcı hesabı ekleyebilme özelliği oluyor. Hatta Android telefonlarda bir Google hesabı oluşturmadan misafir hesap ile telefon kullanma özelliği dâhi bulunuyor. Misafir hesabı Apple için köklü bir değişiklik olsa da özellikle depolama sıkıntısı çeken iPhone’larda birkaç kullanıcı hesabını aynı anda açabilmek güzel bir dokunuş olacaktır.

2020 yılında gelen iOS 14 ile Apple, cihazlarında köklü değişiklikler yapmaya başladı. Apple’ın, günlük olarak kullandığımız bilgisayarların yerini doldurmayı hedeflediği oldukça güçlü sistemlere sahip yeni iPad’lere bu özelliği getirmek istediği biliniyor. Kim bilir, belki iPad’lerden sonra Apple, bu özelliği iPhone’lara da getirmeye karar verir.

Tüm uygulamaları aynı anda kapatma tuşu:

Android telefonlarda, tüm uygulamaları kapatma tuşu sayesinde yoğun kullanımın ardından tüm açık kalan görevleri tek bir tuşla bitirebiliyoruz. Fakat iPhone ve iPad’lerde durum ne yazık ki böyle değil. Gün içerisinde kullandığımız ve kapatmayı unuttuğumuz birçok uygulama arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu uygulamaları kapatmak istediğimizde ise hepsini tek tek elle sürüklememiz gerekiyor.

Her ne kadar yeni iOS sürümleriyle birlikte çoklu uygulama kapatma için parmak hareketleri oluşturulabilse de aynı anda kapatılabilen uygulama sayısı üç ile sınırlı kalıyor. Apple ise tüm uygulamaları aynı anda kapatmanın sağlıklı olmadığını düşünüyor. Bu yüzden tüm uygulamaları aynı anda kapatma tuşunu Apple cihazlarda bir süre daha göremeyeceğiz gibi duruyor.

Google arama tabanına erişebilen bir Siri:

Yeni gelen iOS 14 ile Siri de birçok yenilik ve iyileştirme almış oldu. Fakat Google Asistan ile hâlâ aralarında epey bir fark bulunuyor. Bu farkı oluşturan en önemli noktalardan biri ise Google Asistan’ın, doğal olarak Google veritabanına ve arama sonuçlarına erişebilmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Apple’ın Google ile daha çok entegre çalışmaya başladığı ve Google servislerine cihazlarında daha az katı davrandığı bu dönemde Siri’nin Google arama tabanına erişebilmesi Apple için büyük bir adım olabilir. Fakat işlerin bu noktaya gelebilmesi için henüz daha çok vakit var gibi görünüyor.

Apple’ın iOS cihazlara getirmesi gereken özellikleri sıraladığımız içeriğimizin sonuna geldik. Apple özellikle iOS 14 ile yenilikler ve özgürlük konusunda epey önemli adımlar atmış oldu. Önümüzdeki dönemde de iOS cihazlarda daha fazla özgürlük sağlayacak birçok yeni özelliğin gelmesi bekleniyor. Sizler de iOS’a gelmesi gerektiğini düşündüğünüz özellikleri bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.