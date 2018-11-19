En büyük yazılım şirketi olan Google, geliştirdiği teknolojiler ile hayranlık uyandırıyor. Bokeh efektini tamamen yazılımla oldukça gerçekçi biçimde oluşturan şirket, bu özelliğini daha sonra Fotoğraflar uygulamasına da getirmişti. Uygulamanın iOS sürümü de güncellendi.

Google, ekim ayı başlarında Android'deki Google Fotoğraflar uygulamasını derinlik efektini düzenleyebilmenize izin verecek şekilde güncellemişti. Böylece çektiğiniz portrelerin bulanıklık yoğunluğunu ayarlayabiliyordunuz. Aradan geçen bir aydan sonra, aynı özellik şimdi de uygulamanın iOS sürümüne geldi.

Google, derinlik efektini uygulamak ve değiştirmek için kendi işlemlerini yapıyor gibi görünüyor; çünkü sonuçlar Apple'ın Fotoğraflar uygulamasından gözle görülür derecede farklı; hatta bazen daha iyi. Elbette Google'ın ya da Apple'ın uygulamaları, bokeh efektinin değiştirilmesini sağlayan tek uygulama değil. Başka seçenekler olsa da, en iyileri bu ikisi.

Yeni güncelleme ile gelen 'Color Pop' özelliği de oldukça başarılı. Rengini saklamak istediğiniz nesneye basınca onun dışındaki her şeyi siyah beyaz hale getiren özellik, ilk çıktığında Google Fotoğraflar'ın Asistan sekmesinde otomatik olarak uygulanan bir özellik olsa da böylece manuel hale geliyor.

Her iki özellik de uygulamanın son sürümünü kullanıyorsanız cihazına gelmiş olmalı. Uygulamada portre modunu açıp düzenle tuşuna dokunmanız ve derinlik efektini ayarlamak için aynı yere tekrar basmanız yeterli olacaktır. Color Pop özelliğini de aynı yerde bulabilirsiniz.