iOS ve iPadOS 13.5.5’in İlk Geliştirici Betası Yayınlandı

Koronavirüs salgını odaklı iOS 13.5 güncellemesinden sonra Apple, sunduğu 13.5.5 geliştirici betasıyla gelecekteki cihaz ve özelliklere yönelik hazırlık yapıyor olabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, daha önce yayınlanan ve büyük ölçüde koronavirüs salgınına yönelik yenilikler ve geliştirmeler içeren iOS 13.5 sürümünden sonra şimdi de iOS 13.5.5’in ilk betasını geliştiriciler için yayınladı.

Ortaya çıkan ve işletim sistemine yönelik önemli güvenlik güncellemeleri içeren ilk beta sürümüne dair şu anda kısıtlı sayıda bilgiye sahibiz fakat bu güncellemenin önemli yenilikler içerdiğini söyleyebiliriz.

iOS 13.5.5’teki yenilikler neler?

iOS 13.5.5 güncellemesiyle ilgili Apple’ın geliştirici sayfasında dahi herhangi bir açıklama veya not olmadığından dolayı bu güncellemenin; hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine ya da yeni tanıtılacak cihazlara yönelik özellikler içerdiği ihtimalini düşünebiliriz. Gözümüze çarpan yeniliklerden ilki Apple News+ için erişilebilirlik özelliği. MacRumors sitesinin eriştiği bazı detaylara göre iOS 13.5.5 güncellemesiyle Apple News+ üyeleri yeni haber ya da içeriklerin sesli versiyonlarına da erişebilecek.

Bununla beraber güncellemeyle ilgili en önemli iddiaysa Apple’ın yakın zamanda gerçekleşecek geliştirici konferansında AirPods Studio ya da AirTags gibi yeni ürünleri tanıtacak olması. ABD merkezli teknoloji devi, iOS 13.5.5 betasında ortaya çıkan detaylara göre bu güncellemeyle yeni ürünlerine destek sunmaya hazırlanıyor olabilir.

iOS 13.5.5 beta nasıl indirilir?

Geliştirici hesabına sahip kullanıcılar, Apple’ın geliştirici sayfası üzerinden beta sürümünü kullanmak istedikleri cihazı seçerek iOS ya da iPadOS beta sürümüne ulaşabilir. Beta kullanıcı profilini oluşturduktan sonra bunu cihazınızda Ayarlar kısmından aktif etmeniz yeterli olacaktır. Kayıtlı bir geliştirici değilseniz ve test sürümünü denemek istiyorsanız Apple’ın buradaki internet sitesine giderek bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.