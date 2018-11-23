iOS uygulaması için yeni bir özelliği test etmeye başlayan WhatsApp, kullanıcıların bildirim kartları üzerinden videoları izlemesini mümkün kılacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların mesajlaşma deneyimini kolaylaştırmaya devam ediyor. Uygulamanın iOS sürümünün 2.18.102.5 numaralı versiyonunda yeni bir özellik test eden şirket, neredeyse kullanıcıların uygulamayı hiç açmadan kullanabilmesine imkan sağlayacak.

Son gelecek özellikle birlikte iOS kullanıcıları, WhatsApp’a aldıkları videoları uygulamayı açmaya gerek duymayan bildirim kartları üzerinden izleyebilecek ve yanıtlayabilecekler. Böylece iOS kullanıcıları uygulamayı hiç açmadan metin, resim ve video içerikleri bildirimler üzerinden görüntüleyip, metin mesajı ile yanıtlayabilecekler.

Özellik şu an için test aşamasında ve yalnızca WhatsApp Beta’nın iOS sürümü yüklü olan kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Eğer özelliğe erişim sağlayamıyorsanız uygulamayı 2.18.102.5 sürümüne güncellemeyi unutmayın. Videoları bildirim kartlarından oynatma özelliğinin kararlı WhatsApp sürümüne ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.