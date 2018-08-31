iPhone XS ve tanıtım tarihinin sızdırılmasından sonra iyice ısınan Apple gündemi, enteresan bir hatayla ayrıca hareketlenmiş gibi görünüyor.

27 Ağustos'ta iOS kullanıcılarının beğenisine sunulan iOS 12 Beta 11, şu anda herhangi bir iOS cihazda sahip olabileceğiniz en son yazılım durumunda. Bu Beta yazılımını hem geliştiricilere hem de kullanıcılara açan Apple, küçük bir hatayı atlamışa benziyor.

"Yeni bir iOS güncellemesi mevcut. Lütfen iOS 12 Beta'yı güncelleyin."

Yukarıda gördüğünüz pop-up penceresi, son günlerde iOS 12 Beta kullanıcılarının başına bela olmuş durumda. 27 Ağustos'tan beri periyodik olarak kullanıcıların karşısına çıkan bu pop-up, son 1-2 günde ortaya çıkma sıklığını iyice artırdı.

iOS için yazılım geliştiriciliği yapan Guilherme Rambo, yukarıdaki kod penceresini paylaştı. Sorunun Apple'ın güncelleme tarihlerini işletim sisteme kodlamasından kaynaklandığını belirten Rambo, o an herhangi bir güncelleme gelmemiş olsa da tarihi geldiği anda sistemin otomatik olarak kullanıcıları uyarmaya başladığını belirtti.

Elbette kullanıcılar çeşitli beta programlara katılırken bunun farkında olmalılar. Herkesten önce yeni özellikleri test etmek bazen sorunlarla boğuşmanıza sebep olabiliyor.