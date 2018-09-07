iOS'ta Sorun Yaşayan Fornite'a Güncelleme Geliyor

Fornite son birkaç gündür iOS'larda performans sorunu yaşıyor. Oyuncuların, sosyal medyadan durumu bildirmesinin üzerine Epic Games açıklama yaptı.

iOS kullanan Fornite oyuncuları son birkaç gündür, performansa dayalı sorunlarla karşılaşıyor. Karşılaştıkları problemleri Reddit ve Twitter üzerinden paylaşan kullanıcılar son 12 saattir oyunun oynanmaz halde olduğunu belirttiler. Şikayetlerin üzerine Epic Games bu sabah gerekli açıklamayı yaptı.

Reddit ve Twitter üzerinden iletilen şikayetlere takiben Epic Games, bu sabah oyunculara yanıtta bulundu. Epic Games, yaptığı açıklamada, iOS’ta yaşanan performans sorununun farkında olduklarını ve en kısa zamanda bir güncelleme ile düzeltileceğini belirtti. İyileştirici güncelleme şu an için test aşamasında ve ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

Mart ayında iOS’larda beta olarak başlatılan Fornite, nisan ayında geliştirildi ve diğer oyunlara karşı popüler bir alternatife dönüştü. Akıllı cihazlarda özellikle PvP Battle Royale modu ön plana çıkan Fornite, konsol ve masaüstü sürümlerin de PvE modu da içeriyor. Epic Games’in Apple TV için Fortnite üzerinde çalıştığı söylentileri ise doğrulandı. Şirket, yakın bir zamanda oyunu Apple TV’ye getirmeyi planlıyor.