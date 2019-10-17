Bedava uygulamaya kim hayır demez ki? Yaptığımız bu liste, iOS kullanıcıları için büyük kolaylıklar sağlayan ve bedava indirebileceğiniz 6 mükemmel uygulamayı sizlere sunuyor.

Bir telefon kullanıcısının en sevdiği şeylerden biri nedir? Tabii ki de normalde ücretli alabileceğimiz uygulamaları ücretsiz olarak edinebilmek. İşte bu listemiz özellikle AppStore’da ücretsiz uygulama bulmakta sıkıntı çeken kullanıcılarımız için yapıldı. Geliştiriciler tarafından ücretsiz olarak verilen altı uygulamayı sizler için derledik.

Listeye başlamadan önce değinmemiz gereken önemli bir konu var. Uygulamaların ne kadar süreyle ücretsiz kalacakları açıklanmamış durumda. Dolayısıyla bu durum günlerle sınırlı olabileceği şekilde yalnızca saatlerle de sınırlı olabilir. Bu yüzden uygulamaları edinmek için acele etseniz iyi edersiniz. Ayrıca uygulamaların Türkiye fiyatlarının güncel kur fiyatlarıyla yazıldığını da hatırlatalım.

Speech Recognizer - 8,99 $ (53 TL)

Bu uygulama özellikle telefon klavyesinde uzun uzun yazılar yazmak istemeyenler için birebir. Uygulama, sesinizi dinleyerek söylediğiniz kelimeleri yazıya aktarıyor. Ayrıca kurduğunuz cümleleri 40’dan fazla dilde çeviri halinde size okuyabiliyor. Uygulama; İngilizce, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca gibi dillerin yanında Türkçe’yi de destekliyor.

Swim Genius - 0,99 $ (5,80 TL)

Swim Genius uygulamasının yüzmeyi sevenler ve antrenman yapanlar için muhteşem bir yardım sağlıyor. Uygulama içerisinde kendi çalışma planınızı oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca sunduğu Apple Watch desteği sayesinde yüzerken hangi sette olduğunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Bunun dışında uygulama, kalp atışınızı ve yakılan kaloriyi de takip ederek size geri dönüş sağlıyor.

PPoI - Your Points of Interest - 0,99 $ (5,80 TL)

PPoI uygulaması, sık sık ziyaret ettiğiniz mekanlar dışında bir kez gittiğiniz mekanları da sizler için kaydediyor, bu sayede gittiğiniz hiçbir yeri unutmuyorsunuz. Uygulama, telefonunuzun coğrafi konumunu takip ederek bulunduğunuz mekanları size listeliyor. Daha sonra sizin için oluşturduğu listeden gittiğiniz yerleri görebiliyorsunuz.

Color Wheel - 1,99 $ (11 TL)

Color Wheel, özellikle tasarımcılar için oldukça büyük kolaylıklar sağlıyor. Uygulama içinde bulunan renk çemberi sayesinde istediğiniz rengin kodlarını görebiliyor, en uygun renk şemalarına erişebiliyorsunuz. Ayrıca kameranızdaki herhangi bir görüntüde yer alan rengin kodlarını anında öğrenebiliyorsunuz.

Keep - Smart Bookmark Manager - 0,99 $ (5,80 TL)

Keep uygulaması sayesinde bir sitede ya da uygulamada açtığınız yazıları daha sonra okumak üzere kaydedebiliyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir yerden kaydettiğiniz videoları da izleyebildiğiniz uygulama, kaydettiğiniz makaleleri de otomatik olarak size okuyabiliyor.

SlangMOJI - Comic Text Emojis - 2,99 $ (17 TL)

Çizgi romanlarda bulunan ‘BAM!’ gibi efektlerin sticker haline getirildiği SlangMOJI sayesinde istediğiniz emoji stickerını arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Uygulama, 40’tan fazla emoji stickerına ev sahipliği yapıyor.

Kısa süreliğine ücretsiz iOS uygulamalarını derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Siz de bu ve bunun gibi içerikleri anında öğrenmek isterseniz bizi takip edebilirsiniz.