iOS'un En İyi Yapılacaklar Listesi Uygulamalarından Things 3, Karanlık Moda Kavuştu

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Günlük yapacağınız işleri bir düzene koyarak hayatınızı kolaylaştırmaya yarayan Things 3, karanlık moda sahip oldu.

Hayatımızda yapmamız gereken işleri bize hatırlatan bir uygulamanın olması, zaman zaman büyük yükleri üstümüzden alarak yaptığımız işe daha çok konsantre olmamızı sağlayabiliyor. iOS platformunda ise hayatımızı kolaylaştırabilen yapılacaklar listesi uygulamaları arasında en başarılılardan birisi olarak Things 3 karşımıza çıkıyor.
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iOS platformunun en başarılı yapılacaklar listesi uygulmalarından olan Things 3, bugün aldığı bir güncelleme ile parlak, karanlık ve siyah görünüm modlarına kavuştu. Görünüm modları ayarlardan manuel olarak ayarlanabilirken aynı zamanda ekranın parlaklık düzeyine göre de görünüm modları otomatik olarak devreye girebiliyor.
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Things 3; Apple Takvim, Siri, Hatırlatıcılar, Widget, Bildirimler ve Apple Watch'ı destekliyor ve bu uygulamalarla ortak çalışabiliyor. Gideceğiniz tatili ve konserleri veya yapacağınız işleri kaydederek, zamanı en verimli şekilde kullanmanıza yarayan Things 3'ü aşağıdan bulunan bağlantıya tıklayarak iOS cihazınızda siz de edinebilirsiniz.

Kaynak : https://www.macrumors.com/2018/12/12/things-3-gains-dark-mode/
Etiketler: ios, dark mode, things 3
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