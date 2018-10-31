Google, iOS cihazlarında Gmail kullanıcıları için bir süredir beklenen bir özelliği sonunda devreye soktu.

Eğer siz de birden fazla Gmail hesabı kullanıyorsanız, gelen mailleri kontrol etmek için farklı profiller arasında geçiş yapmanız gerekiyordu. Özellikle iOS kullanıcılarına vakit kaybettiren bu duruma en sonunda bir çözüm üretildi.

Gmail'e gelen en son güncelleme ile Android kullanıcılarının bir süredir sahip olduğu özelliğe iOS kullanıcıları da kavuşacak. Artık uygulamanın sol üst sekmesinde, profillerinizin hemen altında bütün maillerinizi görebileceğiniz bir buton bulunacak. Bu butona tıkladığınızda, kaç hesabınız olursa olsun bütün mailleriniz kronolojik sırayla önünüze gelecek. Gelen maile tıkladığınızda, hemen üstte hangi mail adresinize geldiğine de bakabileceksiniz.

Henüz uygulamaya gelecek güncelleme için net bir tarih paylaşılmadı ancak iOS kullanıcılarına sunulacak 'All Inboxes' özelliği için 15 günlük bir periyottan söz ediliyor.