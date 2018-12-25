iOS ve Android'de Ücretsiz Oynayabileceğiniz 10 Klasik Oyun

Her ne kadar grafik harikası yapımlar mobil platformları süslemiş olsa da zaman öldürmelik yapımların modası hiçbir zaman geçmiyor.

PUBG, Fortnite gibi rekabetçi yapımların gelişiyle mobil platformlarda oyunculuk bambaşka boyuta taşındı. Ancak herkesin tabir-i caizse 'tuvalette oynanacak' oyunlardan keyif aldığı da bir gerçek. Bugün sizler için herhangi bir ücret ödemeden oynayabileceğiniz, iOS ve Android'de oynayabileceğiniz klasik oyunlara göz atıyoruz.

Solitaire

Windows 98'den beri bilgisayarların vazgeçilmezi olan bağımlılık yapıcı nitelikteki klasik Solitaire deneyimi.

Minesweeper

Yine okulun bilgisayar laboratuvarlarının vazgeçilmezlerinden Mayın Tarlası efsanesi. Vakit öldürmek için birebir.

Tetris

Tetris'in lisansı alınmış ve modernize edilmiş versiyonu. Mobil platformlardaki en keyifli tetris deneyimi diyebiliriz.

Brick Breaker

Daha sonra birçok modernize versiyonu çıkan, BlackBerry telefonlara özgü oldukça keyifli bir yapım. iOS versiyonu Android versiyonundan bir kuple daha keyifli.

Snake

3310 reyizle hayatımızın tam ortasına yerleşen Snake'in günümüz grafiklerine yaklaşmış keyifli versiyonu.

Galaga

Atari dönemlerinden beri keyifle oynanan arcade oyunlardan biri olan Galaga'nın modern versiyonu da en az orijinali kadar keyifli.

Pac-Man

Pac-Man hakkında çok fazla söylenecek şey yok. Red Bull sponsorluğunda tasarlanan yeni sürümde mikro ödemeler olsa da ücretsiz deneyimleyebiliyorsunuz.

Chess

Denecek çok fazla bir şey yok. Oldukça minimal bir yapıya sahip satranç deneyimi. Daha profesyonel sürümler de bulabilirsiniz.

Connect 4

Yine küçüklüğünüzden hatırlayacağınız, hatta Kinder Sürpriz yumurtalarında minyatür versiyonu çıkabilen oldukça keyifli bir oyun.

Sonic the Hedgehog

SEGA'nın bugünlere gelmesinin en büyük sebeplerinden olan klasik Sonic deneyimini yaşamak istiyorsanız kaçırmayın.