iOS ve Android'de Ücretsiz Oynayabileceğiniz 10 Klasik Oyun

PUBG, Fortnite gibi rekabetçi yapımların gelişiyle mobil platformlarda oyunculuk bambaşka boyuta taşındı. Ancak herkesin tabir-i caizse 'tuvalette oynanacak' oyunlardan keyif aldığı da bir gerçek. Bugün sizler için herhangi bir ücret ödemeden oynayabileceğiniz, iOS ve Android'de oynayabileceğiniz klasik oyunlara göz atıyoruz.
Solitaire
Windows 98'den beri bilgisayarların vazgeçilmezi olan bağımlılık yapıcı nitelikteki klasik Solitaire deneyimi.
Minesweeper
Yine okulun bilgisayar laboratuvarlarının vazgeçilmezlerinden Mayın Tarlası efsanesi. Vakit öldürmek için birebir.
Tetris
Tetris'in lisansı alınmış ve modernize edilmiş versiyonu. Mobil platformlardaki en keyifli tetris deneyimi diyebiliriz.
Brick Breaker
Daha sonra birçok modernize versiyonu çıkan, BlackBerry telefonlara özgü oldukça keyifli bir yapım. iOS versiyonu Android versiyonundan bir kuple daha keyifli.
Snake
3310 reyizle hayatımızın tam ortasına yerleşen Snake'in günümüz grafiklerine yaklaşmış keyifli versiyonu.
Galaga
Atari dönemlerinden beri keyifle oynanan arcade oyunlardan biri olan Galaga'nın modern versiyonu da en az orijinali kadar keyifli.
Pac-Man
Pac-Man hakkında çok fazla söylenecek şey yok. Red Bull sponsorluğunda tasarlanan yeni sürümde mikro ödemeler olsa da ücretsiz deneyimleyebiliyorsunuz.
Chess
Denecek çok fazla bir şey yok. Oldukça minimal bir yapıya sahip satranç deneyimi. Daha profesyonel sürümler de bulabilirsiniz.
Connect 4
Yine küçüklüğünüzden hatırlayacağınız, hatta Kinder Sürpriz yumurtalarında minyatür versiyonu çıkabilen oldukça keyifli bir oyun.
Sonic the Hedgehog
SEGA'nın bugünlere gelmesinin en büyük sebeplerinden olan klasik Sonic deneyimini yaşamak istiyorsanız kaçırmayın.