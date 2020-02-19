iOS ve iPadOS Güncellemelerinin Geliştirici Betası Yayınladı

Apple markası yaklaşık 2 hafta önce iOS ve iPadOS için ilk betasını yayınlamıştı. Yayınlanan ilk betanın ardından 2 hafta sonra ikinci betayı da yayınladı. Geliştiriciler tarafından yapılan 13.4 güncellemelerinin ikinci betasında bazı yenilikler göze çarptı.

Önceki sürümlerde yaşanan hataları ve eksiklikleri gidermek için geliştirilen güncellemelerde yapılan değişikler kullanıcıları tatmin edecek gibi duruyor. Daha önce iPhone’larda yaşanan e-posta sorununu ortadan kaldıran Apple, son sürümde yeni özellikler de ekledi. Daha anlaşılabilir bir tasarım anlayışına giden Apple, kullanıcı deneyimini en üst seviyede tutmaya çalışıyor.

Yeni memojiler eklendi

İlk çıktığı zaman çok sevilen ve popüler olan memojiler hâlâ güncellenmeye devam ediyor. Kullanıcıların sıkça tercih ettiği memojiler konuşmayı daha eğlenceli hale getirmek için birebir. Bunun farkında olan Apple geliştirdiği son güncellemede 9 adet yeni memoji ve animoji ekledi. Şoke olmuş yüz, kalpler, gözleri yuvarlama, bıkkınlık ve parti gibi yeni pozlar eklemeyi unutmayan Apple yeni güncellemelerin geleceğini belirtti.

IOS 13.4'te, iPhone'un NFC yeteneklerine sahip bir arabayı kilitlemek, kilidini açmak ve başlatmak için kullanılmasına izin verecek yeni bir CARKEY API'si olacağı söylentileri gündeme oturmuştu. Bu işlevsellik henüz Apple tarafından açıklanmadı, ancak eğer böyle bir uygulama olursa iPhone sahipleri cihazlarını bir araba anahtarı yerine kullanabilecekler. Paylaşım özellikleri, arkadaşlarınıza ve aile üyelerine anahtar atamak için de kullanılabilir.

iOS'a özgü bir özellik olmasa da iOS 13.4, macOS 10.15.4, TVOS 13.4 ve Xcode 11.4 ile Apple, geliştiricilerin evrensel satın alma desteği ile uygulamalar oluşturmasına imkân verecek çalışmalar başlattı. Bu da Apple cihazı kullanan kişilerin birden fazla platformda çalışan bir uygulama satın alabileceği anlamına geliyor. Tüm bu özellikler şimdiden Apple kullanıcılarını heyecanlandırmaya yetti bile. Son zamanlarda İphone’larda yaşanan bazı eksiklikler kullanıcılar tarafından sıkça şikayet edilmişti. Yeni güncellemelerle birlikte bu sorunların da düzelmesi bekleniyor.