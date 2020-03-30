iOS'ta Bulunan VPN Sorunları 13.4'te de Devam Ediyor

iOS'un son birkaç sürümünde bulunan VPN güvenlik sorunları, güncellemeyle çözülebilmiş değil. ProtonVPN'in yayınladığı bir yöntemle bazı cihazlar güvenliği sağlayabiliyor. Bahsi geçen yönteme haberimizden ulaşabilirsiniz.

VPN uygulaması ProtonVPN, Apple'ın geçen hafta yayınladığı iOS 13.4 sürümünde de VPN ile alakalı hataların olduğunu açıkladı. Bu hatalar; ilk başta iOS 13.3.1 sürümünde ortaya çıkmıştı. Kullanıcılar VPN'e bağlanmak istediklerinde bu hatalar nedeniyle bazı güvelik sorunları ortaya çıkıyordu.

Hatalar, VPN ağlarının verileri şifrelemesini engelliyor; bu şekilde IP adresi ve konum gibi bilgiler açığa çıkıyordu. Bu nedenden dolayı iPhone kullanıcıları siber saldırı altında kalabilir ve kullanıcıların bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Kullanıcılar, VPN'e bağlandıktan sonra yapılan bağlantılarda bir sorun görmüyor ancak VPN'e bağlanmadan önce normalde sonlandırılması gereken bağlantılar sonlandırılmadığı için şifrelenmemiş veriler aktarılmaya devam ediyor.

Güvenliğinizi sağlamak için yapmanız gerekenler:

iOS'un, bağlantı konusunda aldığı güvenlik önlemlerinin ilişkili olduğu temelden dolayı buna geçici bir çözüm bulmak mümkün değil. Apple, konuyu incelediğini açıkladı ve kullanıcılara tam anlamıyla çözüm olmasa da sınırlı bir koruma sağlayan 'Her Zaman Açık VPN' seçeneğini kullanmalarını önerdi.

ProtonVPN, sorun tam anlamıyla çözülene kadar kullanıcıların kullanabileceği bir yol öneriyor. Öneride sunulan adımlar şöyle:

VPN'e bağlanın. Uçak modunu açın. Bu tüm internet bağlantılarını kesecek ve VPN'den geçici olarak kopmanızı sağlayacaktır. Uçak modunu kapatın. VPN yeniden bağlanacak ve diğer bağlantılarınız da VPN tüneli içerisinde olacak.

Bu yöntemin birçok durumda işe yaradığı ancak yöntemin kesin sonuç vermediği de ProtonVPN tarafından belirtildi.

VPN hizmetlerinin kullanımı son zamanlarda çok fazla arttı. Havaalanları, kafeler gibi ortak alanlarda internete bağlanan kullanıcılar, bilgilerini korumak ve daha güvenli bir internet deneyimi yaşamak için VPN kullanmayı tercih ediyor çünkü VPN'ler bilgileri gizleyerek cihazı başka bir konumdan bağlanmış gibi gösteriyor.