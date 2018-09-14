İp Sanatıyla Portre Çizen Robot Geliştirildi (Video)

Teknoloji her geçen gün farklı denizlere yelken açıyor. Şimdi de geliştiriciler sanata merak salmış durumda.

İp sanatı, basit görünen ancak hiç de olmayan sanatlardan biri. Anlamlı bir görüntü oluşturasıya dek iplerin tahtaya çakılmış çiviler arasında gezdirilmesiyle, ilgi çekici geometrik şekiller oluşturabilirsiniz. Eğer bu konuda bir uzmansanız, tam boyutlu portreler de oluşturabilirsiniz. Bunun çok fazla zaman ve emek alacağını ise unutmayın -yani en azından şimdiye kadar.

Viyana, Avusturya'daki en önemli üniversitelerden biri olan TU Wein'deki araştırmacılar, endüstriyel bir robotun bir algoritma sayesinde ip sanatını kullanarak çok gerçekçi portreler oluşturmasını sağladılar. Bunun için robota herhangi bir fotoğrafı göstermeniz yeterli. Robot, portreyi iplerden tekrar oluşturmak için gerekli düzeni ve yolu kendiliğinden çıkaracaktır.

Projedeki araştırmacılardan biri olan Michael Birsak, Digital Trends'e yaptığı açıklamada, "Kullandığımız framework, bir görüntüyü girdi olarak algılıyor ve çıktısında iplerden oluşmuş bir portre veriyor. Asıl amaç, verilen görüntüyü tek bir tekstil ipliği kullanarak mümkün olduğunca doğru bir şekilde yeniden oluşturmak. Kurulumumuzda, çerçeve için 256 iğneli bir alüminyum bisiklet jantı kullanıyoruz. İpliği iğneler arasından geçirerek basit bir geometrik desen oluşturmak oldukça kolay olsa da, bir kişinin portresini yeniden oluşturmak oldukça zor. Çünkü tek bir pikseldeki görüntüyü tek üzerinden tek bir iplik geçecek şekilde ayarlayabilmek neredeyse imkansız. Bu nedenle amaç buna iyi bir çözüm getirmek. Tüm olası kombinasyonları denemek de bir seçenek elbette ancak bu sonsuza kadar sürecektir. Çünkü 256 tane çivinin tüm kombinasyonları, evrendeki atom sayısından daha fazla." dedi.

Algoritmayı çözümlemek birkaç saat sürerken, bunu uygulamaya geçirmek birkaç saat daha sürüyor. Çünkü her bir portre 6 kilometre uzunluğunda ipliğe ihtiyaç duyabiliyor. Tamamlanmış portreler arasında Albert Einstein ve öncü programcı Ada Lovelace'in bir fotoğrafı var.

Her ne kadar geçmişte hesaplama (computation) konusunda yaratıcı fikirlerle karşılaşsak da Birsak, ekibin en heyecanlandığı konunun projeye doğru algoritmayı öğretebilmeleri olmuş. Birsak, "Asıl amacımız sanat üretmek değil, problemin matematiksel zorluklarına ve nasıl bilimsel bir şekilde çözülebileceğine odaklanmaktı." açıklamasını yaptı.

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