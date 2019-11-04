Adobe, duyurusunu geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği "iPad için Photoshop" uygulamasını nihayet App Store'da yayınladı. Bu uygulama sayesinde iPad kullanıcıları, pek çok Photoshop özelliğine tabletleri üzerinden ulaşabilecekler.

iPad için Photoshop ilk olarak geçtiğimiz yıl, 2018 iPad Pro'nun lansmanında tanıtılmış ve 2019'da geleceği duyurulmuştu. Adobe sonunda iPad için Photoshop'un ilk sürümünü yayınladı. Uygulama, tüm özellikleri içermemesine rağmen şimdilik Adobe için bir başlangıç adımıymış gibi görünüyor.

30 günlük deneme sürümüyle gelen uygulama, tam PSD düzenlemeyi, katman panelini, içeriğe duyarlı araçları, gelişmiş seçim araçlarını, rötuşlamayı ve bulut senkronizasyonunu destekliyor. Uygulama, kullanıcıların dokunmatik olarak ya da Apple Pencil kullanarak PSD dosyalarını sorunsuz bir şekilde binlerce katman ve görüntüyle düzenlemelerine olanak sağlıyor. Adobe, ilk araç setiyle birlikte Photoshop motorunu tamamen iPad'e getirmeyi vadediyor.

iPad için Photoshop, kaydırma ve yakınlaştırma-uzaklaştırma gibi çoklu dokunma hareketlerini destekliyor. Ayrıca, iPad'in hızlı işlemcilerinden faydalanarak kullanıcılara mümkün olan en iyi performansı sunuyor. Aynı zamanda iPad'e özgü, içeriğe duyarlı bir kullanıcı arayüzüyle geliyor.

iPad için Photoshop özellikleri:

Tam PSD'ler oluşturma: Rötuşlama ve karıştırma modlarına kadar bildiğiniz ve sevdiğiniz Photoshop özellikleri artık iPad'de. iPad için Photoshop CC, kullanıcıların Photoshop’un sektör standardı görüntü düzenleme araçlarını kullanarak yerleşik PSD dosyalarını açıp düzenlemelerine imkan tanıyor ve yakından tanıdığınız Photoshop katman panelini içeriyor.

Rötuşlama ve karıştırma modlarına kadar bildiğiniz ve sevdiğiniz Photoshop özellikleri artık iPad'de. iPad için Photoshop CC, kullanıcıların Photoshop’un sektör standardı görüntü düzenleme araçlarını kullanarak yerleşik PSD dosyalarını açıp düzenlemelerine imkan tanıyor ve yakından tanıdığınız Photoshop katman panelini içeriyor. Tanıdık araçlar ve parmak ucu kontrolü : Masaüstünüzde yaptığınız gibi Katmanlar ve Araç Çubuğu araçlarıyla çalışın. Kaydırın, sıkıştırın, dokunun ve karalayın. Hedeflediğiniz çalışmalara her zamankinden daha yakın hissedeceksiniz. İçeriğe duyarlı kullanıcı arayüzü ile sadece temel araçlar ve paneller görüntüleniyor, böylece tuvalinize daha iyi odaklanabilirsiniz.

: Masaüstünüzde yaptığınız gibi Katmanlar ve Araç Çubuğu araçlarıyla çalışın. Kaydırın, sıkıştırın, dokunun ve karalayın. Hedeflediğiniz çalışmalara her zamankinden daha yakın hissedeceksiniz. İçeriğe duyarlı kullanıcı arayüzü ile sadece temel araçlar ve paneller görüntüleniyor, böylece tuvalinize daha iyi odaklanabilirsiniz. Her yerde çalışın: PSD'lerinizi aygıtlar arasında senkronize etmek artık daha kolay. Photoshop çalıştıran herhangi bir cihazda çalışırken, belgeleriniz otomatik olarak Adobe'nin bulutuna kaydedilir.

PSD'lerinizi aygıtlar arasında senkronize etmek artık daha kolay. Photoshop çalıştıran herhangi bir cihazda çalışırken, belgeleriniz otomatik olarak Adobe'nin bulutuna kaydedilir. Birleştirme: Hızlı Seçim, Serbest Seçim aracı ve geçiş yumuşatma gibi gelişmiş seçim seçenekleriyle hassas seçimler yapın. Sofistike bileşenler oluşturarak görüntünüzün belirli kısımlarını maskelemek için boya fırçasını kullanın.

Hızlı Seçim, Serbest Seçim aracı ve geçiş yumuşatma gibi gelişmiş seçim seçenekleriyle hassas seçimler yapın. Sofistike bileşenler oluşturarak görüntünüzün belirli kısımlarını maskelemek için boya fırçasını kullanın. Nokta düzeltme: Nokta iyileştirme ve klonlama damga aracı gibi özelliklerle görselleri düzenleyin, geliştirin ve istenmeyen öğeleri kaldırın.

Adobe gelecekte güncellemelerde; fırçalar, maskeler, rafine edge, akıllı nesne seçme, fırçalar ve fontlara Creative Cloud senkronizasyonu gibi özellikler getirmeyi planlıyor.

Photoshop destekli iPad modelleri:

iPad Pro (Wi-Fi, Wi-Fi ve Hücresel)

iPad Pro (12.9 inç) ve 2. nesil

iPad Pro (10,5 inç)

iPad Pro (9,7 inç)

iPad 5. Nesil

iPad Mini 4

iPad Air 2

Apple Pencil 1. ve 2. nesil

Adobe, desteklenen cihazlar arasında ilginç bir şekilde 6. nesil iPad, 7. nesil 10.2 inç iPad, 10.5 inç iPad Air ve 5. nesil iPad Mini'den bahsetmiyor. Yine de ilerleyen dönemde bu cihazların da Photoshop desteği alması söz konusu olabilir.