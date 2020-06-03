Yeni iPad Air 4, 11 İnç Ekranla ve USB-C'yle Gelebilir

Bazı Çinli internet sitelerinde Apple'ın piyasaya süreceği yeni iPad Air modeli ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. iPad Air 4’le ilgili olarak paylaşılan bir haberde, yeni iPad Air’ın 11 inç ekrana ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacağı öne sürüldü.

Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı 2020 iPad Pro’nun ardından yeni iPad’ler için çalışmaya devam ediyor. Apple’ın çalışmaları devam ederken önümüzdeki dönemde raflarda yerini alması beklenen 4. nesil iPad Air’la ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Çin medyasının Apple’ın Çinli tedarikçilerine dayandırdığı bir haberine göre 4. nesil iPad Air, selefinden biraz daha büyük bir ekranla karşımızda olacak. iPad Air 4’le ilgili iddialara göre yeni iPad Air, 11 inç ekrana sahip olacak.

Haber, 4. nesil iPad Air’ın iPad Pro 2020 gibi ince bir çerçeveye sahip olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte iddiaya göre Apple, tasarımını güncellediği yeni iPad Air'da Lightning girişi yerine USB Type-C girişine geçiş yapacak..

iPad Air 4’le ilgili ortaya çıkan son bilgi ise Apple’ın yeni tabletinin işlemcisiyle ilgili. Kaynaklar, Apple’ın yeni iPad Air’da iPhone 11 serisi ve iPhone SE’de kullandığı işlemci olan A13 Bionic yonga setini kullanacağını söylüyor.

Daha önce yayınlanan bir haberde Apple’ın daha büyük ekrana sahip bir iPad mini ve 10.8 inç iPad duyurulabileceğini aktarmıştık. Görünüşe göre yenilikler iPad Air'da da devam edecek. Apple, son yıllarda iPad’lerin ekranları boyutlarını düzenli olarak artırmaya devam ediyor. Bu nedenle daha büyük ekranlı bir iPad Air iddiası hiç de mantıksız gelmiyor.