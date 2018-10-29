Photoshop CC, iPad modellerine resmi olarak geldi. Peki bu durum bilgisayarları nasıl etkiler?

Apple, son zamanlarda Microsoft'a ait Windows işletim kullanan bilgisayarların üretkenliğini kendi cihazlarına taşımaya yönelik adımlar atmakta. Bunun ilk adımını Mac'ler ile yaptı ve bazı konularda da fazlasıyla başarmış gibi duruyor. Şu an kullanılan programlardan bazılarında, işletmeler bu programları kullanmak için Windows cihazlardan ziyade Mac cihazlara yöneliyor. İkinci adım ise iOS işletim sistemine sahip iPad'ler gibi duruyor.

Bildiğiniz üzere iOS, 2007 tarihinde iPhone'lar için çıkmış bir işletim sistemi. Ancak aradan geçen 11 senede bu işletim sistemi iPad'lerde de kullanılmaya başlanmış ve onları çok güçlü cihazlar haline de getirmiş durumda. Apple'ın kendine özel işlemci ve donanım yapısı kendi işletim sistemi ile birleştiğinde, iPad modellerinde üretkenlik yetenekleri Windows bilgisayarların yeteneklerini zorluyor gibi gözüküyor.

Adobe, geçtiğimiz süreçte Photoshop'u iPad cihazlara getirme kararı almıştı. Bu kararın en önemli nedenlerinden birisi de donanımın artık geçmişteki sınırları zorlayabilmesi. Apple'ın iPad modellerini bilgisayarlara karşı bir rakip olacak boyutlara getirmesi aslında piyasa açısından da olağanüstü önemli. Neden derseniz, artık mobil cihazların bu işlemleri yapabilecek düzeye gelmesini örnek olarak belirtebiliriz. Microsoft tarafında ise yaptıkları uygulamaların evrensel olarak kullanıma sunulması, Apple açısından önemli bir adım oldu. Office başta olmak üzere iOS'da bulunan diğer Microsoft uygulamaları, iPad modellerinde verimliliği artırdı.

Bu gibi programların artık mobil platformlarda bulunması kullanıcılar açısında daha cazip olabilir. Sonuçta kimse sırtında taşıdığı birkaç kiloluk bilgisayara ya da bir masaya sabit kalmak istemiyor. Söz konusu mobil teknolojiler ilerledikçe, bilgisayarların daha geri plana düşmesi beklenebilir.

Adobe'nin önceden duyurduğu karardan sonra, Photoshop iPad cihazlar için yayınlandı. Şimdi sizleri iPad'lere gelen yeni Photoshop uygulamasının tanıtım videosuyla baş başa bırakıyoruz.