iPad Pro 2018, Geekbench Puan ile MacBook Pro'yu Zorluyor

Çevrimiçi olarak listelenen iPad Pro 2018'in Geekbench puanları, Apple'ın yeni tableti ile dizüstü bilgisayarları kıskandıracak bir performans sunacağını gösteriyor.

Salı günü gerçekleştirilen lansman etkinliği ile Apple hayranlarının beğenisine sunulan 2018 model iPad Pro’nun Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Apple’ın ‘Taşınabilir PC’lerin %92’sinden daha hızlı’ olarak nitelendirdiği iPad Pro 2018, Geekbench skoru ile bu iddiaları haklı çıkarmayı başardı. Öyle ki; A12X işlemcili iPad Pro 2018, 2.6 GHz i7 işlemcili MacBook Pro 2018 ile neredeyse kafa kafaya performans gösteriyor.

12,9 inçlik iPad Pro 2018, Geekbench performans testinde tek çekirdek performansında 5.020 puan almayı başarırken, çoklu çekirdek performansında ise 18.217 puan alıyor. Bu da cihazın 15 inçlik 2.6 GHz i7 işlemcili MacBook Pro’nun gerisinde kalsa da yakın bir performans gösterdiği anlamına geliyor. Ayrıca iPad Pro 2018, iPad Pro 2017’ye göre tek çekirdek performansını %30 artırırken çoklu çekirdek performansını neredeyse ikiye katlıyor.

Paylaşılan Geekbench sonuçları, iPad Pro 2018’in iddia edildiği kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor. iPad Pro 2018, 1349 dolar fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak. Performansı ile zor durumda bıraktığı 2.6 GHz i7 işlemcili MacBook Pro ise 2799 dolar fiyat etiketine sahip. Elbette ki her iki cihaz da farklı yeteneklere sahip ancak yine de Apple’ın ARM işlemciler konusunda çok ciddi bir performans üstünlüğü olduğu inkar edilemez bir gerçek.