2020 model iPad Pro'nun işlemcisi, tanıtıldığı günden bu yana tartışma konusu olmaya devam ediyor. Öyle ki, A12Z işlemcisinin, geçtiğimiz yılki A12X ile aynı olabileceği dahi iddia edilmişti. Yapılan son çalışmalar, A12Z'nin A12X'in modernize edilmiş bir versiyonu olduğunu ortaya koydu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşık bir ay önce yeni iPad Pro modelini duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamalarda bu tabletlerin önceki nesil iPad'lerden daha güçlü olan "A12Z" işlemcilerle donatıldığını açıklamıştı. Ancak daha sonra ortaya atılan iddialar, bu işlemcinin aslında, geçtiğimiz yılki iPad'lerde bulunan A12X'in çok benzeri olduğunu ortaya koyuyordu. Yapılan son çalışmalar ise söz konusu iddiaların doğru olduğunu ortaya koydu.

Apple, yeni bir ürün tanıtımı sırasında o ürünün işlemcisine ayrı bir önem veriyor. Çünkü şirket, yeni ürünlerini genelde yeni işlemcilerle donatıyor ve açıklama yaparken de yeni işlemcilerin, eskilerine oranla çok daha iyi bir performans sunduğuna vurgu yapıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, 2020 model iPad'lerde kullanılan işlemcilerin anlatıldığı kadar "yeni" olmadığını ortaya koyuyor.

Apple'ın yeni iPad modelleri ile ilgili yapılan işlemci incelemeleri, "TechInsights" tarafından gerçekleştirildi. Şirket, yaptığı çalışmalarda Apple'ın yeni bir işlemci tasarlamadığını, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü A12X'i modernize ederek A12Z haline getirdiğini ortaya koyuyor. Ortaya çıkan bu bilgi, Apple'ın özellikle de iPad modellerinde iki yılda bir yeni işlemci geliştireceği iddialarını destekliyor.

Apple'ın yeni iPad'leri üzerinde yapılan çalışma, her ne kadar A12Z ile A12X'in neredeyse tümüyle aynı olduğunu ortaya koyuyor olsa da A12Z, ciddi anlamda güçlü bir işlemci. Hatta yeni iPad Pro'lar, LIDAR teknolojilerini de destekliyorlar ve bu destek, yeni tabletlerin özellikle artırılmış gerçeklik hususunda ne kadar gelişmiş olduğunu ortaya koyuyor.