iPad Pro İçin İlk USB Type-C Aksesuarı Satışa Çıkıyor

iPad Pro'lara gelen yeni USB Type-C bağlantısı MacBook'lar için de kullanılabilecek.

Yeni iPad Pro'ya gelen USB Type-C bağlantı noktasının en büyük avantajlarından biri, mevcut dizüstü bilgisayar USB-C hub'larıyla birlikte kullanıma sunulması. Ancak bu, iPad Pro'lara özel bir hub olmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Öyle gözüküyor ki gelecek bu HyperDrive modeli ilklerden biri olacak.

Bu yeni aparat takıldığında ekran ile aynı hizada duruyor ve dizüstü bilgisayarda görmek istediğiniz birçok bağlantı noktasını eklemenizi sağlıyor. Bahsettiğimiz bu bağlantılar; DMI bağlantı noktası, SD ve microSD kart yuvaları, USB-A ve USB-C PD bağlantı noktaları. Bunların yanı sıra Apple'ın tablete dahil etmediği 3,5 mm kulaklık jakının da bulunması kullanıcılara büyük rahatlık sağlayacak.

Fakat port aralığına rağmen, bağlı cihazlarla yapabileceğiniz şeyler sınırlı kalabilir. Örneğin, yukarıdaki resimde bir USB flash sürücü takılı ama maalesef sistemde harici depolama alanı olarak görünmüyor. Söylenenlere göre fotoğraf ve videoları Hyper ile aktarabileceğiz ancak yine de ek uygulamaya ihtiyaç duyulacak gibi. Ayrıca MacBook'larda olduğu gibi tak-çalıştır tarzı da olmayacak.

Tanıtılan gümüş ve gri yuvalar, Apple'ın yeni 11 ve 12.9 inçlik modelleri ile çalışacak. iPad Pro için yapılan bu yeni model HyperDrive'ın, aralık ayında 99.99 dolara satışa sunulması bekleniyor.