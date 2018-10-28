iPad Pro'nun Tasarımı iOS'te Yer Alan Simgeyle Açığa Çıktı

Salı günü tanıtılacak iPad Pro hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

iOS 12'nin 5. betası içerisinde batarya widget'ı olarak ortaya çıkan bir iPad Pro simgesi, iPad Pro'nun ana ekran tuşuna sahip olmayacağını yani sınırsız ekrana sahip olacağını doğrulamıştı. iOS 12'nin 5. betası ile ortaya çıkan bu simge oldukça küçük olması sebebiyle bize çok bir detay göstermiyordu.

Bugün keşfedilen bir 2018 iPad Pro simgesi ise bizlere Salı günü New York, Brooklyn'de gerçekleştirilecek Apple lansmanı ile tanıtılacak yeni nesil iPad Pro'nun detaylarını gösteriyor. Yeni nesil iPad Pro; yuvarlatılmış kenarlara sahip olurken, ana ekran düğmesine ve üst tarafta herhangi bir çentiğe sahip olmayacak.

Ortayan çıkan iPad Pro simgesi kullanıcıları üzecek bir detaya sahip. Zirâ 2018 iPad Pro'nun kenarları iPhone X ve üst modellerinde olduğu gibi ince değil, oldukça kalın. Dikkat çeken bir diğer detay ise kilit tuşunun hâlâ cihazın üst kısmında konumlandırılıyor olması. Erişilmesinin zor olması sebebiyle iPhone'larda yan tarafa alınan kilit tuşunun neden hâlâ iPad'lerde üst kısımda konumlandırıldığı merak konusu.

Bugüne kadar çıkan hiçbir bilgi ne yazık ki Apple tarafından doğrulanmadı. Öyle görünüyor ki yeni nesil iPad Pro ile ilgili en net bilgileri 30 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek Apple lansmanı ile öğreneceğiz.