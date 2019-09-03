iPhone 11'in RAM Kapasitesi Belli Oldu

10 Eylül 2019 tarihinde yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanan Apple'ın iPhone 11 modeline ait olduğu iddia edilen yeni bir test sonucu ortaya çıktı. Telefonun RAM kapasitesini ortaya çıkaran Geekbench testi, telefon hakkında farklı bilgileri de ortaya çıkardı.

Resmi olmayan kaynaklara göre iPhone XR'ın üst modeli olarak gelmesi beklenen iPhone 11, 10 Eylül tarihinde tanıtılacak. Apple'ın etkinliğine yalnızca birkaç gün kalmasıyla birlikte iPhone 11'e ait bir benchmark testi ortaya çıktı. Apple'ın yeni A13 işlemcisini kullanan iPhone 11, geekbench skoru ile hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz.

Geekbench'te ortaya çıkan iPhone 11 benchmark testleri cihazın iOS 13.1 sürümünü kullandığını ortaya koydu. Bu yılın başında iPhone XR'ın üst modelinin N104 olacağı ifade edilmişti. Geekbench'in benchmark testlerinde anakartın N104AP olarak ortaya çıkması da bu telefonun iPhone XR'ın üst sürümü olduğunu kanıtlar nitelikte.

Benchmark testlerinde görülen en büyük yenilik ve gelişme, telefondaki RAM'in 4 GB'a çıkması. Geçen seneyi hatırlayacak olursak Apple'ın en ucuz telefonu iPhone XR, 3 GB bir RAM ile tanıtılmıştı. Bunun yanı sıra iPhone'un amiral gemisi sınıfı olan iPhone XS ve XS Max ise 4 GB RAM'e sahipti.

iPhone XR'ın üst modeli olarak gelecek iPhone 11'de 4 GB RAM olması, 10 Eylül tarihinde tanıtılacak olan diğer telefonlarda çok daha yüksek RAM olabileceği ihtimallerini ortaya çıkarıyor. Tüm yeni iPhone modellerinde kullanılacak olan A13 işlemcisi, A12 ile aynı sayıda çekirdeğe sahip olacağından A13 ile A12'nin benzer bir çoklu çekirdek skoruna sahip olduğunu, bununla birlikte A13 işlemcisinin A12 işlemcisine kıyasla tek çekirdek testlerinde az da olsa daha yüksek puan aldığını söyleyebiliriz.

Şu an için işlemci içerisinde bulunan çekirdeklerin frekans hızları bilinmese de A13'ün temel frekans hızının 2,66 GHz olduğu görülebiliyor. Bu da A12 Bionic'in 2,49 GHz'lik temel frekans hızınının artırıldığını gösteriyor.

Apple'ın A13 Bionic'te A12 Bionic benzeri bir dizilimi tercih etme ihtimali mevcut. Başka bir deyişle Apple, iki adet performans çekirdeğini dört adet verimlilik çekirdeğiyle eşlemiş olabilir. Bu sayede performansı ileri taşırken pil performansı da geliştirilmiş olabilir. Yine de gelecekte ortaya çıkacak olan bilgilerle sizleri daha fazla aydınlatacağımızı söyleyebiliriz.

iPhone 11'in çıkışına kadar tüm bu bilgiler kesin olarak doğru olmadığı için bilgilere biraz da olsa kuşkucu yaklaşmakta yarar var. Apple'ın tüm yeniliklerini sizlere aktaracağımız 10 Eylül tarihinde bizleri takip etmeyi unutmayın.