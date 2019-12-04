iPhone 11 Pro, İstemeseniz Bile Konum Bilgilerini Topluyor

iPhone 11 Pro'da telefondaki tüm uygulamalar ve sistem servisleri ayrı ayrı verileri istemeyecek şekilde ayarlanmış olsa bile, kullanıcının konum bilgilerini aralıklı olarak alınıyor. Üstelik bu durum şirketin gizlilik politikasına ters olmasına rağmen.

Apple, iOS 13'ün gelişmiş gizlilik ayarlarına sahip olduğunu söylese de, görünüşe göre Konum Servisleri tüm uygulamalar ve özellikler için kapatılsa bile konumunuzu takip ediyor. Zira iPhone 11 Pro, konum verilerini toplamak için GPS modülünü kullanmaya devam ediyor. Hatta bunu gizlemiyor ve bildirim çubuğundaki konum sembolü dahi görünüyor.

Şirketin gizlilik politikasında, "Konum Servisleri açıksa iPhone’unuz, Wi-Fi erişim noktası ve baz istasyonu konumlarının bu kitle kaynaklı veri tabanını büyütmek için yakındaki Wi-Fi erişim noktalarının ve baz istasyonlarının (aygıt tarafından desteklenen yerlerde) coğrafi etiketli konumlarını anonim olarak ve şifrelenmiş bir biçimde düzenli aralıklarla Apple'a gönderecektir." ifadesi yer alıyor.

Ayrıca kullanıcıların tüm konum hizmetlerini tek bir kaydırma ile tamamen devre dışı bırakabilecekleri belirtiliyor. Kullanıcılar, Ayarlar> Gizlilik> Konum Servisleri'ne gidip konumu kapalı duruma getirerek bu sorunun önüne geçebiliyorlar. Buraya kadar sorun yok. Ancak gizlilik politikasında konum tabanlı sistem hizmetlerinin, Sistem Servisleri'nden tüm konum tabanlı sistem hizmetini kapatarak da devre dışı bırakabileceği belirtiliyor.

Görünüşe göre iPhone 11 Pro ve muhtemelen diğer iPhone 11 modellerinde konum verileri kullanıcılar tarafından Konum Servisleri tamamen kapatılmadan devre dışı bırakılamıyor. Çünkü ok şeklindeki konum simgesi hala görünmeye devam ediyor.

Bir Apple mühendisi yaptığı açıklamayla şirketin güvenlik riski görmediğini belirtti. Görünen konum sembolü "beklenen bir davranış" ve Ayarlar'da yer almayan sistem servisleri için çıkmaya devam ediyor.

İşte iPhone 11 Pro'da konum servislerinin kapatılsa bile çalışmaya devam ettiğini gösteren video: