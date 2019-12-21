iPhone 11 Serisine Mobil Fotoğrafçılık Aksesuarları Gelecek

Made for iPhone (MFi) programı kapsamında iPhone 11 serisine, üçüncü taraf üreticiler tarafından üretilen mobil ışıklandırma aksesuarları gelecek. Bu aksesuarlar sayesinde iPhone 11'lerin fotoğrafçılık yeteneklerinin çok daha iyi bir yere gelmesi bekleniyor.

Bu yıl ilk kez iPhone 11 Pro modellerinde üçlü kamera kurulumunu tercih eden Apple, bu değişiklik ile kullanıcılarına oldukça iddialı fotoğrafçılık deneyimi sunmuştu. Halihazırda kameraları oldukça beğenilen iPhone 11 serisi için yeni bir rapor ortaya çıktı. Bu rapora göre iPhone 11 serisi, yakın bir zamanda üçüncü taraf üreticiler tarafından üretilen mobil fotoğrafçılık ışıklandırmasını destekleyecek.

Bildiğiniz gibi iPhone 11, özellikle ultra geniş ve telefoto lenslerine sahip üç kamera modüllü Pro sürümlerinde oldukça başarılı fotoğrafçılık yeteneklerine sahip olmasıyla biliniyordu. Geniş pozlamanın yanı sıra bu cihazlar, düşük ışıklı ortamlarda da başarılı fotoğraflar çekebiliyordu. Başlatılan Made for iPhone (MFi) kapsamında üretilecek aksesuarlarınsa iPhone 11 serisinin gücüne güç katması bekleniyor.

Mobil ışıklandırma aksesuarları, Lightning portunu kullanacaklar:

9to5Mac’e göre MFi programı çerçevesinde üretilecek aksesuarlar, yetersiz kalan Bluetooth teknolojisini kullanmak yerine doğrudan Lightning portunu kullanarak cihazlara bağlanacak. Yakın zamanda üretimlerine başlanması beklenen bu ışıklandırma aksesuarlarının yalnızca iPhone 11 serisi ile uyumlu olacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Ortaya çıkan rapor, Apple’ın, geliştiricilerin önizlemesi kapsamında üreticilere yeni özellikleri gönderdiğini ve bu şirketlerin MFi sertifikasıyla birlikte mobil fotoğrafçılık ışıklandırması aksesuarlarını üretmeye hazırlandığını da ortaya koyuyor.

Bu üçüncü taraf aksesuarlarının ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Ayrıca üreticiler, Apple’ın resmi üretim iznini de almış değil. Rapora göre ABD merkezli teknoloji devi, ortaklarının Made for iPhone programını bir süre incelemesini istiyor. Yapılan incelemelerin sonucunda resmi lisanslar verilebilir ve üretimlere başlanabilir.

Buradan yola çıkarak ilk ürünlerin piyasaya sürülmesinin 2020 yılının bahar aylarına kadar gecikebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki henüz net bir bilgi bulunmuyor ve ilerleyen günlerde daha somut bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.