ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından en çok etkilenen firmalardan bir tanesi olan Apple, bazı iPhone’ların üretimini, iş gücü bakımından ucuz olan bir diğer ülkeye yani Hindistan’a kaydırmıştı. Şirket, yeni iPhone 11 serisinin üretimini de Hindistan’da gerçekleştirecek.

Aldığımız yeni bilgilere göre Apple, yakında en son telefonu iPhone 11 serisinin üretimine Hindistan’da başlayacak. Şirket, iPhone XR’ı Hindistan üretmeye başlama hamlesinden sonra gümrük vergisinden %20’lik bir tasarruf elde ettiklerini açıkladı.

Apple'ın kazancı artıyor olsa da tüketiciler için iPhone fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmayacak. Apple, ayrıca iPhone 7 ve iPhone 6s gibi bazı eski cihazlarının üretimini de Bengaluru’daki Wistron fabrikasında gerçekleştiriyor. Yeni iPhone’lar da iletken üretim testlerinin bitirildiği Chennai’deki Foxconn fabrikasında üretilecek.

Apple, Hindistan’daki pazar payını da büyüttü

iPhone 11 serisinin üretimi için daha iyi teknik beceriler gerektiği için Apple’ın bu süreci başlatması biraz uzun sürdü. Bu senenin eylül ayında şirketin Hindistan’da oldukça büyük yatırımlar yaptığına yönelik haberler de ortaya çıkmıştı. Bu yatırımlar tamamlandıktan sonra Apple, üretiminin bir kısmını Çin dışına çıkarmayı başarabildi. Aslında Apple’ın bu hamlesinin sebebi ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşı oldu.

Hindistan’da üretilen iPhone’ların satışı sadece bölgede gerçekleştirilmeyecek, ayrıca diğer pazarlara ihraç edilecek. Apple, şu sıralar iPhone 6s ve iPhone 7 varyantlarını Avrupa’ya ihraç ediyor ve görünüşe göre bu hamle oldukça başarılı oldu. Hindistan hükümeti de Apple’a tüm iPhone üretimini kendi ülkesine kaydırması için baskı yapıyor.

iPhone XR, geçtiğimiz son 6 ayda Hindistan’da en çok satan iPhone olurken Apple da Hindistan’daki pazar payında %2’lik bir kazanım elde etti. Son çıkan iPhone 11’in de benzer bir başarı elde etmesi ve şirketin pazar payını artırması bekleniyor. Kolay ödeme seçenekleri ve indirimler, Hindistan’daki iPhone satışlarının artmasına yardımcı oluyor.