iPhone 12'nin 5G Telefon Pazarındaki Fantastik Başarısı

Counterpoint Research, ekim ayı 5G akıllı telefon pazarı raporunu yayınladı. Buna göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, satışa sunulur sunulmaz 5G telefon pazarını domine etmeyi başardı.

Apple, devam etmekte olan koronavirüs pandemisi nedeniyle iPhone 12 ailesini beklenenden 1 ay kadar geç tanıtmak durumunda kaldı. Üstelik şirket, ailesinin giriş seviye modeli iPhone 12 mini ile en üst seviye modeli iPhone 12 Pro Max’i, normal lansman takviminden neredeyse iki ay geç piyasaya sürdü. Bu durumun iPhone satışlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu ki sonuçlar, Apple’da yüzlerin gülmesine neden olacak cinsten.

Counterpoint Research'ün Ekim 2020 5G Akıllı Telefon Pazarı raporuna göre iPhone 12-iPhone 12 Pro ikilisi, ekim ayında tüm 5G akıllı telefon satışlarının neredeyse 4’te 1’ini oluşturdu. Samsung’un en güncel amiral gemileri olan Galaxy Note20 Ultra ve Galaxy Note20 ise toplamda yalnızca yüzde 6 pazar payına erişebildi.

Ekim ayında en fazla satılan 5G akıllı telefonlar

Henüz ülkemizde kullanıma sunulmayan 5G, 2020 yılında akıllı telefon pazarında iyiden iyiye yaygınlaştı. 5G bağlantı desteği, amiral gemisi telefonlar için bir standart haline gelirken, pek çok orta ve üst seviye telefon da 5G bağlantı için destek sundu. Hal böyle olunca da 5G akıllı telefonlar, kendi içlerinde kayda değer bir pazar oluşturmuş durumda.

Ekim 2020 5G Akıllı Telefon Pazar Payları

iPhone 12 - yüzde 16

iPhone 12 Pro - yüzde 8

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G - yüzde 4

Huawei Nova 7 5G - yüzde 3

Huawei P40 5G - yüzde 3

OPPO A72 5G - yüzde 3

Huawei P40 Pro 5G - yüzde 3

Samsung Galaxy Note 20 5G - yüzde 2

Samsung Galaxy S20 Plus 5G - yüzde 2

OPPO Reno 4 SE - yüzde 2

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun bu denli fark oluşturmasının bir nedeni de Apple’ın yeni iPhone’ları tüm pazarlarda 5G desteği ile satışa sunmuş olması. Samsung gibi bazı büyük üreticiler ise telefonlarını hem 4G hem de 5G destekli olarak satışa sundu. Örneğin Türkiye’de satın aldığınız tüm iPhone 12 modellerinde 5G desteği bulunuyorken Samsung amiral gemileri 4G desteği ile geliyor.

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