iPhone 12, AnTuTu'da iPad Air 4'ün Gerisinde Kaldı

iPhone 12'nin AnTuTu skorunu gösterdiğini öne süren bir ekran görüntüsü, cihazın performansıyla iPad Air 4'ün gerisinde kaldığını gösteriyor. Bazı iddialara göre bu durumun temel sebebi, iPhone 12'nin düşük batarya kapasitesi.

Apple’ın geçtiğimiz hafta tanıtmış olduğu iPhone 12 ailesi, ön siparişe açılmış olmasına rağmen henüz sahiplerine ulaşmadı. Buna rağmen, serinin orta seviye modeli olan iPhone 12’nin AnTuTu sonucu sızdırıldı ve cihazın aynı A14 Bionic işlemciye sahip olan iPad Air 4 ile performansı karşılaştırıldı.

iPhone 12’nin batarya kapasitesi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı ve düşük batarya kapasitesinin performansı ciddi şekilde etkilemesi bekleniyordu ki öyle de olmuş gibi görünüyor. Zira sızdırılan AnTuTu puanına göre iPhone 12, aynı işlemciye sahip olmasına rağmen iPad Air 4’ten daha düşük bir performansa sahip.

iPhone 12 ve iPad Air 4'ün AnTuTu puanları

Yukarıda yer alan ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi iPhone 12, iPad Air 4’e kıyasla genel performansta yüzde 17, CPU’de yüzde 9,5 ve GPU’da yüzde 30 daha zayıf performans gösteriyor. Karşılaştırılan her iki cihazın da 4 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu belirtelim.

Karşılaştırmayı biraz daha genişletip iPhone 11 Pro’yu da işin içine kattığımızda A14 yonga setinin gücü, kendini daha açık bir şekilde gösteriyor. Hem iPhone 12 hem de iPad Air 4, önceki nesil A13 Bionic işlemciden güç alan iPhone 11 Pro’yu neredeyse tüm kategorilerde geride bırakmayı başarıyor. Neredeyse diyoruz çünkü iPhone 12, GPU performansında iPhone 11 Pro’nun gerisinde kalıyor.

iPhone 12, iPhone 11 Pro ve iPad Air 4'ün AnTuTu karşılaştırması

Peki iPhone 12, aynı işlemciye sahip olmasına rağmen neden iPad Air 4’ten bariz bir şekilde daha düşük puanlar alıyor? Tahminler, düşük batarya kapasitesi nedeniyle Apple’ın iPhone 12’de A14 Bionic işlemcisinin frekans hızını kıstığı yönünde. Yine de tüm bu sayıların sentetik testlerden ibaret olduğunu ve asıl kullanıcı deneyiminin cihazlar satışa sunulduğunda ortaya çıkacağını unutmamak gerekiyor.

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