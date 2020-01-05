Akıllı telefon teknolojisi sürekli olarak gelişiyor ve akıllı telefon üreticileri de çıkardıkları yeni model telefonlara yeni özellikler ekliyorlar. İşte bu sene içerisinde çıkacak olan iPhone 12’de bu teknolojilerden yararlanabilir ve son yıllarda en büyük değişikliğe ev sahipliği yapan iPhone modeli olabilir.

iPhone 12’nin iPhone modellerinde son yıllarda yaşanan en büyük değişikliklerden bir tanesine ev sahipliği yapacağıyla ilgili çeşitli söylentiler bulunuyor. Tedarik zincirindeki bir kaynaktan gelen haber ise yeni modelde yeni bir tür ekran teknolojisine işaret ediyor.

The Elec’te yer alan habere göre en azından bazı iPhone 12 modelleri, LG tarafından üretilen OLED ekranları kullanacak. Sitede yer alan iddiaya göre dokunmatik ekranın devre parçaları, ayrı bir katmanda yer almasındansa ekranın içerisinde gömülü olacak. Bu da daha ucuz, daha ince ekranlar ve daha ince bir iPhone 12 anlamına geliyor.

Ayrıca LG’nin Apple Watch 4 ve Apple Watch 5’te de kullanılan LTPO (düşük sıcaklıklı çok kristalli oksit) ekran teknolojisini değiştireceğine dair iddialar da bulunuyor. Bu da güç açısından daha verimli ekranlar anlamına geliyor.

Ekran süresi

LTPO ekran teknolojisi sayesinde Apple Watch 5, “always-on” ekranına rağmen tüm gün yetecek bir batarya ömrü sunabiliyordu. Dolayısıyla iPhone 12’de de benzer bir batarya performans artışı görülebilir.

Hatta bu teknoloji, bazı üst segment Android akıllı telefonlarda bir süredir bulunan “always-on” ekran özelliğini gelecekteki iPhone modellerine de getirebilir. Tabii tüm bunlar için şu an konuşmak erken. LTPO teknolojisindeki değişimlerin 2020 yılında çıkacak iPhone modellerinde görülüp görülmeyeceği henüz belli değil. Always-on ekran özelliği için 2021 yılında çıkacak iPhone modellerini beklenmek zorunda kalınabilir.