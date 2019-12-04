iPhone 12, Ultrasonik Parmak İzi Teknolojisi ile Gelebilir

Apple’ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni nesil iPhone modelleriyle ilgili söylenti kazanı her geçen gün dolmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan bir rapora göre iPhone 12, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapabilir.

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 11 piyasaya çıkalı daha üç ay olmasına rağmen, gelecek yılki halefi hakkında yapılan spekülasyonlar aldı başını gidiyor. Bugüne kadarki söylenti ve sızıntılar, Cupertinolu şirketin piyasayı domine edecek bir iPhone tasarlamak istediğini gösteriyor. Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki hakim konumunu iyiden iyiye kaybeden Apple, Çinli rakipleriyle olan rekabet gücünü artırmanın hesaplarını yapıyor.

Economic Daily News’in raporuna göre, 2020 yılında piyasaya çıkacak olan iPhone modeli, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı barındıran ilk iPhone olabilir. Raporda, önümüzdeki hafta iPhone’ların üretimini gerçekleştiren Foxconn’un iştiraklarından birisi olan GIS ve Apple arasında “üst düzey” bir görüşme gerçekleşecek.

İddiaya göre şirketler, ultrasonik parmak izi teknolojisini gelecekteki bir iPhone'a yerleştirmeyi tartışacaklar. Hatırlayacağınız üzere bu teknolojiyi, geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Samsung Galaxy S10 ve ağustosta tanıtılan Note 10’da görmüştük. Mevcut sistemlere kıyasla çok daha hızlı çalışan ultrasonik sensörler, parmağınız ıslak olduğunda dahi çalışabiliyor.

Haberde ayrıca, Apple’ın halihazırda diğer firmalarla parmak izi tanıma sistemleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Hatta Cupertinolu şirketin, kendi sistemini dahi yaratmış olabileceği belirtiliyor.

2013 yılında piyasaya çıkan iPhone 5S ile Ana Ekran düğmesine gömülü olarak karşımıza çıkan Touch ID, yıllarca iPhone'un en önemli özelliklerinden biri oldu. Fakat Apple, iPhone ile özdeşen Ana Ekran düğmesine 10. yıl modeli iPhone X ile veda etti ve Face ID (yüz tanıma) teknolojisine geçiş yaptı. Apple’ın gelecek yıllarda piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde ekrana gömülü parmak izi teknolojisini tercih etmesi, çentiksiz modeller görmemizi sağlayabilir.