iPhone 12 Ön Siparişleri Öncesinde Apple Store Kapatıldı

Apple, iPhone 12 ailesi için ön siparişlerin başlamasına saatler kala Apple Store'u erişime kapattı. Ön siparişler, TSİ 15:00'te açılacak. Ancak iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatları henüz açıklanmış değil.

Sizlerin de bildiği üzere Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çevrimiçi lansman etkinliği ile iPhone 12 ailesini tüm dünyanın beğenisine sundu. Apple, lansmanın hemen ardından cihazların bazı ülkelerdeki satış fiyatını ve ön sipariş tarihini açıklamış olsa da iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı hala bilinmiyor.

Apple, lansmanın ardından duyurduğu takvimde ön siparişlerin 30 ülke ve bölgede 16 Ekim itibarıyla aynı anda başlayacağını açıklamıştı. Buna göre dünyanın neresinde olursanız olun, bir iPhone 12 ön siparişi vermek için TSİ 15:00’i beklemeniz gerekiyor. Dahası Apple, ön siparişlerin başlamasına neredeyse 5 saatlik bir süre olmasına rağmen çevrimiçi mağazası Apple Store’u erişime kapattı.

Apple Store bir kez daha erişime kapatıldı

Apple, anavatanı ABD’deki Apple Store anasayfasında “Erkencisin” başlıklı uyarıda “Ön siparişler TSİ 15:00’te başlayacak. Ekstra uykunun keyfini çıkar” ifadelerini kullanırken, Apple Store’un Türkiye sayfasına girdiğinizde her lansmandan önce olduğu gibi “Hemen döneceğiz.” başlığı ve “Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” uyarısıyla karşılaşıyoruz.

Haberimizin başında da aktardığımız gibi iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı hala açıklanmış değil ancak ortaya atılan bazı sızıntı ve spekülasyonlar bulunuyor. Vatan Bilgisayar’a ait olduğu iddia edilen bir ekran görüntüsü, iPhone 12 Pro Max için hayal bile edilmesi güç bir fiyat etiketi ortaya koyuyordu. Ayrıca kısa süre önce çevrimiçi olarak paylaşılan bir başka ekran görüntüsü de iPhone 12 ailesinin Türkiye’deki operatör fiyatlarını ortaya çıkardığını öne sürüyor.