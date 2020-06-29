Apple’ın sonbaharda piyasaya süreceği yeni iPhone serisi hakkında bu zamana kadar ortaya çıkan bilgileri derleyen konsept tasarım sanatçıları, iPhone 12 Pro için bir konsept tanıtım videosu hazırladılar.

Teknoloji devi Apple’ın yeni yeni iPhone modelleri olacak iPhone 12 serisini önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürmesi bekleniyor. Konsept tasarım sanatçıları, ortaya çıkan bilgilerden yola çıkarak iPhone 12 konsept tasarımları geliştirmeye devam ediyorlar. Ancak bu sefer, farklı bir konsept tasarımı karşımızda. ConceptsiPhone, son videosunda bir iPhone 12 Pro konseptinden ziyade bir iPhone 12 Pro reklam videosu konsepti oluşturdu.

ConceptsiPhone YouTube kanalında yayınlanan video, Apple’ın kendi reklamları kadar profesyonel görünmemesine rağmen oldukça ilgi çekici detaylara sahip. Videoda iPhone 12 Pro’yla ilgili ortaya çıkan bilgiler konsept tasarıma yansıtılmış. Dolayısı ile şu ana kadar sizlere iPhone 12 ile ilgili sunmuş olduğumuz tüm haberlerin bir özetine baktığınızı da söyleyebiliriz.

Apple’ın önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürmesi beklenen iPhone 12 serisinde dört farklı iPhone modelinin olması bekleniyor. Yayınlanan raporlar göre 5.4 inç bir model, 6.1 inç iki model ve 6.7 inç bir Pro Max model bulunacak.

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgiler, piyasaya sürülecek tüm iPhone 12 modellerinin 5G olacağını gösteriyor. Ancak Apple’ın belli pazarlarda uygun fiyatlı iPhone satışa sunmak için bir de 4G model üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ConceptsiPhone’un tanıtım videosunda da görüldüğü gibi iPhone 12 serisinin iPhone 4’lerde olduğu gibi daha düz hatlarla geleceği öne sürülüyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl özel bir yeşil tonuyla iPhone'u öne çıkaran Apple, bu yıl içe lacivert tonlarını kullanacak gibi görünüyor.

ConceptsiPhone’un hazırladığı iPhone 12 Pro'nun tanıtım videosu