Bir dünya para verip eline ulaşan kutuyu açtığında büyük bir sürpriz ile karşılaşan talihsizler listesine bir isim daha eklendi. İngiltere'de iPhone 12 Pro Max satın alan bir müşterinin kutusundan kırılmış fayans parçaları çıktı.

Düşünün ki kendinize bir dünya para verip yeni bir telefon aldınız. Heyecanla kutunun elinize ulaşacağı günü bekliyorsunuz. O gün gelip çattığında kutuyu açtığınızda bir de ne göresiniz? Telefon yerine kutunun içinden çerçöp çıkmış. Bu tür olaylar bildiğiniz üzere sık sık yaşanıyor ve kutulardan aklınıza gelebilecek her türden garip eşyalar çıkabiliyor.

Benzer bir olay da İngiltere'de yaşandı. iPhone 12 Pro Max satın alan bir müşterinin eline ulaşan kutudan kırık fayans parçaları çıktı. Üstelik bu müşteri satın alma işlemini dolandırıcı sayılabilecek garip yerlerden değil, İngiltere'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Virgin Media'dan satın almıştı.

Kargo şirketi ambalajın kapalı olduğunu doğruladı:

Kutudan çıkan kırık fayans parçalarını görür görmez müşteri temsilcileri ile iletişime geçen Olivia Parkinson, bir de üzerine Virgin Media'yı dolandırmaya çalışmakla, yalan söylemekle suçlandı. Kargo şirketinin ambalajın kapalı olarak teslim edildiğini doğrulaması üzerine Virgin Media, Parkinson'ın yanıltıcı bilgi verdiğini ifade etti.

Durumun ardından olayı Twitter'a taşıyan Parkinson, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Yürütülen soruşturma sonrası Virgin Media sözcüleri tarafından yapılan açıklama ile Parkinson'un haklı olduğu açıklandı. Tam olarak nasıl gerçekleştiği bilinmese de tahminler kutunun kargo şirketine ulaştığında kapalı orijinal kutusunda olduğu ancak oraya ulaşana kadar bir noktada kutudaki iPhone 12 Pro Max'in kırık fayanslarla değiştirildiği yönünde.

Yaşanan durum sonrası Parkinson'un yaptığı ödemenin geri iade edileceği açıklandı ve ödenmemiş bakiyesi de silindi. Bunlara rağmen Parkinson, özellikle başlangıçta karşılaştığı ithamlar nedeniyle Virgin Media hizmetlerini kullanmayı bıraktığını söyledi.